

تويوتا إيجيبت تحتفل بإطلاق أول موديلات 2022 في السوق المصري تويوتا إيجيبت تحتفل بإطلاق أول موديلات 2022 في السوق المصري

أعلنت مجموعة شركات تويوتا إيجيبت اليوم عن إطلاق سيارة تويوتا فورتشنر Facelift لتكون أول سيارة تطرح في السوق المصري من موديلات 2022، من خلال حفل إطلاق ضخم في مدينة سهل حشيش بالغردقة. هذا وقد أبرزت تجربة الأداء الأولى من نوعها في السوق المصري قوة السيارة وعملية الأداء الذان يستندان إلى الإرث العريق لهذا الطراز، ويميز تويوتا فورتشنر كسيارة رياضية حقيقية ومتعددة الاستخدامات.







من جانبه، صرح أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت: "إن تويوتا تحرص دائما على تزويد السوق المصري بأحدث الموديلات والطرازات، لذلك اتخذت الشركة قرار تجميع "تويوتا فورتشنر" في مصر مصنع AAV التابع للهيئة العربية للتصنيع؛ طبقا لأعلى مواصفات الجودة والتكنولوجيا المتقدمة المتبعة في مصانع شركة تويوتا العالمية."

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هذا وقد ابتكرت شركة تويوتا تصميما أكثر تميزا ل فورتشنر Facelift ويتسم بالأناقة والحضور القوي الأصيل؛ حيث تلتقي القوة بالجمال. في الوقت ذاته، تم تحسين المواد الداخلية المستخدمة وإضافة مجموعة واسعة من المزايا لرفع مستويات الرفاهية والسلامة والراحة، مما يثبت جدارة السيارة في اكتساح اكثر من 50% من مبيعات هذه الفئه. وتجسد السيارة الجديدة اهتمام شركة تويوتا بتطوير سيارات تمتاز بالجودة والمتانة واﻹعتمادية والإمكانيات الاستثنائية على الطرقات غير الممهدة، وقد تبين ذلك في شكل عملية تجديد شاملة. ذلك حيث تتمتع فورتشنر بدرجات عالية من التحمل وقدرات كبيرة على الطرقات غير الممهدة، وتقدم أقصى مستويات الراحة سواء كنت في طريقك إلى العمل، أو منطلق في مغامرة تأخذك عبر أقسى الطرق غير الممهدة في مصر.أداء استثنائيتتوفر سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة كلياً في نسختيها بمحركين، الفئه الاولي رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 163 حصاناً وعزم دوران 245 نيوتن- متر بسعر 775,000 جنيه مصري، والفئه الثانية ذو 6 اسطوانات (V6) سعة 4.0 لتر يُنتِج طاقةً تبلغ 234 حصاناً وعزم دوران 376 نيوتن – متر مع خاصية الدفع رباعي بسعر 925,000 جنيه مصري . كما تم تزويد سيارة تويوتا فورتشنر بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، يحقق الاستفادة القصوى من قدرات المحرك مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة. وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.وتمتاز سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة ببنية هيكلية تم تطويرها حديثاً مع رفع درجة الصلابة إلى الحد الأقصى، إذ يأتي إطار الهيكل الجديد كلياً مدعوماً بالأعمدة العرضية والقضبان الجانبية وأعمدة نظام التعليق التي عززت من درجة قوتها بشكل كبير. الأمر الذي يُؤَمِّن متانة استثنائية في أكثر البيئات قسوةً لتجربة قيادة مستقرة، كما يعزز أداء القيادة ودرجة السلامة، ويُحسِّن من استجابة السيارة للتوجيه.توجيه وتحكم فائقي الدقة..وقيادة ممتعة وأكثر رشاقةيقوم نظام التعليق في سيارة تويوتا فورتشنر بامتصاص الاهتزازات بشكلٍ مريحٍ ليمنح السائق تجربة القيادة التي يتوقعها من مركبة رياضية فاخرة متعددة الاستخدامات سواء في طرق داخل المدينة او في الطرق الوعرة. ويجمع نظام التعليق بين نظام تعليق أمامي شوكي مزدوج، ونظام تعليق خلفي رباعي الوصلات، والذي تم إعادة تصميمه لتحقيق أقصى درجات الراحة. كما يوجد مفتاح لاختيار وضع القيادة من بين الوضع الاقتصادي (ECO) ووضع القدرة العالية(POWER)، بينما يتوفر مفتاح أيضاً لتفعيل وضع الدفع الرباعي (4WD) ويتيح مفتاح اختيار وضع القيادة للسائق إما اختيار الوضع الاقتصادي الذي يقلل من استهلاك الوقود المرتبط بالتسارع والتدفئة والتبريد، أو وضع القدرة العالية الذي يوفر استجابة أكثر نشاطاً للتسارع ويكفل قيادة أكثر رشاقة. كما تأتي المركبة مزودةً بمفتاح دائري للانتقال إلى وضع الدفع الرباعي، يمتاز بتصميمه الأنيق وسهولة تشغيله.شكل خارجي جذاب..وإضافات عمليةفضلا عن شكل الجسم الخارجي لتويوتا فورتشنر Facelift الجديدة كليا المفعم بالقوة والطابع العصري الملفت للأنظار، فقد تم تعزيز تصميم السيارة الخارجي بعدة خصائص تضفي عليها مظهرا حداثي وعملي في الاستخدام في نفس الوقت. من أبرز تلك الخصائص هي الجنوط السبورت المصنوعة من الكروم 18مقاس بوصة، وقابلية فتح باب الصندوق الخلفي كهربائيا ومفتاح بصمة يسهل من عملية فتح وغلق ونقل المتعلقات من وإلى السيارة، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات طي كهربائي.يذكر أنه أكثر ما يميز الجسم الخارجي لفورتشنر الجديدة هو التغيير الشامل للمصابيح الأمامية والخلفية، وهو الأمر الذي لا يكتفي بإضافة لمسة ساحرة على المظهر الخارجي للسيارة فقط، بل أنه أيضا يمنح رفاهية وأمان أعلى على الطرق على مدار اليوم وباختلاف الإضاءة الخارجية والأحوال الجوية. ويتكون نظام الإضاءة الخارجي لفورتشنر من مصابيح أمامية وخلفية وأضواء نهارية ومصابيح ضباب أمامية جميعها LED لرؤية أفضل لقائد السيارة وراحة للعين، ومصابيح ضباب خلفية بالإضافة إلى حساس إضاءة أوتوماتيك وظبط مستوي الإضاءة لراحة وسلامة ركاب السيارة والسيارات الأخرى على الطريق.مقصورة داخلية أكثر رفاهية وخصائص تكنولوجية متطورةتأتي تويوتا فورتشنر الجديدة كليا بمقصورة داخلية بلون أسود جديد أنيق و كونسول وعجلة قيادة بنمط خشبي رمادي اللون ولوحة عدادات ذكية جديدة باللون الأزرق المعدني المبهر. كما يستمتع قائد السيارة باستخدام شاشة 8 بوصة تعمل باللمس متوافقة مع أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. ولراحة وتحكم أفضل لقائد السيارة، صممت تويوتا مقبض ناقل السرعات في عجلة القيادة وعرض زاوية دوران الإطارات على الشاشة و حساسات ركن أمامية وخلفية، كما أضافت مراية داخلية بخاصية التعتيم التلقائي لرؤية أفضل وراحة للعين. كما جعلت المقاعد الأمامية كهربائية لراحة أكبر للقائد والراكب الأمامي وتركيز أفضل على القيادة والطريق. ومما يميز السيارة ذات ال7 مقاعد أنها مزودة بجهاز تكييف هواء ذاتي التشغيل بمخرج تكييف خلفي، لرفاهية جميع الركاب.