افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021

آخر الأخبارأخبار السيارات › افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021

صورة الخبر: افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021
افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021

افتتحت شنغهاي الصينية، اليوم، المعرض الدولي بنسخته الـ19 للسيارات وتكنولوجيا التصنيع، أو كما يعرف بـ«معرض شنغهاي للسيارات 2021».

وذكر موقع سبوتنك أن المعرض سيجمع ممثلين عن العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات وأشهر مصنعي السيارات في العالم.

يلعب المعرض دورًا فعالاً في تعزيز التعاون بين المصنعين الصينيين والأجانب للصناعة وفي تطوير صناعة السيارات في الصين.

يعقد المعرض في الفترة من 21 إلى 28 أبريل «ويومي 19 و20 للصحافة فقط» في مدينة شنغهاي.

يقوم المنظمون بتحسين المعرض باستمرار: فهم يطورون برامج مختلفة ويتخذون تدابير لتحسين الخدمة والجو الثقافي والاجتماعي للحدث. استقطب الحدث السابق نحو 2000 نموذج من 18 دولة و928000 زائر تبلغ مساحة المعرض 350.000 متر مربع.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30781

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager