افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021

افتتحت شنغهاي الصينية، اليوم، المعرض الدولي بنسخته الـ19 للسيارات وتكنولوجيا التصنيع، أو كما يعرف بـ«معرض شنغهاي للسيارات 2021».
وذكر موقع سبوتنك أن المعرض سيجمع ممثلين عن العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات وأشهر مصنعي السيارات في العالم.
يلعب المعرض دورًا فعالاً في تعزيز التعاون بين المصنعين الصينيين والأجانب للصناعة وفي تطوير صناعة السيارات في الصين.
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