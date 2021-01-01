

افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021 افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2021

افتتحت شنغهاي الصينية، اليوم، المعرض الدولي بنسخته الـ19 للسيارات وتكنولوجيا التصنيع، أو كما يعرف بـ«معرض شنغهاي للسيارات 2021».



وذكر موقع سبوتنك أن المعرض سيجمع ممثلين عن العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات وأشهر مصنعي السيارات في العالم.



يلعب المعرض دورًا فعالاً في تعزيز التعاون بين المصنعين الصينيين والأجانب للصناعة وفي تطوير صناعة السيارات في الصين.

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يعقد المعرض في الفترة من 21 إلى 28 أبريل «ويومي 19 و20 للصحافة فقط» في مدينة شنغهاي.يقوم المنظمون بتحسين المعرض باستمرار: فهم يطورون برامج مختلفة ويتخذون تدابير لتحسين الخدمة والجو الثقافي والاجتماعي للحدث. استقطب الحدث السابق نحو 2000 نموذج من 18 دولة و928000 زائر تبلغ مساحة المعرض 350.000 متر مربع.