الكشف عن أصغر كاميرا فورية على الإطلاق!

كشفت شركة Polaroid الأمريكية عن كاميرتها الأحدث التي صنفت كأصغر الكاميرات الفورية الشخصية حتى اليوم.
وتأتي كاميرا Polaroid Go الجديدة بهيكل أبعاده (104/84/61) ملم تقريبا، يزن 242 غراما فقط، كما حصل الهيكل على زر علوي صغير لالتقاط الصور، وحصلت واجهته الأمامية على مصباح فلاش تفاعلي، وعلى مرآة صغيرة تسهل على المستخدم التقاط صور السيلفي.
ويمكن تزوديها بفيلم أبعاده (66/53.9) ملم، يمكنها من طباعة 16 صورة فورية أبعاد كل واحدة (47/46) ملم، ويتمتع الفيلم بحساسية للضوء تقدر بـ 640 وفقا لمقياس ASA ما يسمح بالتقاط صور جيدة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.
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