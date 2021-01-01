الكشف عن أصغر كاميرا فورية على الإطلاق!

آخر الأخبارعلم وتقنية › الكشف عن أصغر كاميرا فورية على الإطلاق!

صورة الخبر: الكشف عن أصغر كاميرا فورية على الإطلاق!
الكشف عن أصغر كاميرا فورية على الإطلاق!

كشفت شركة Polaroid الأمريكية عن كاميرتها الأحدث التي صنفت كأصغر الكاميرات الفورية الشخصية حتى اليوم.

وتأتي كاميرا Polaroid Go الجديدة بهيكل أبعاده (104/84/61) ملم تقريبا، يزن 242 غراما فقط، كما حصل الهيكل على زر علوي صغير لالتقاط الصور، وحصلت واجهته الأمامية على مصباح فلاش تفاعلي، وعلى مرآة صغيرة تسهل على المستخدم التقاط صور السيلفي.

ويمكن تزوديها بفيلم أبعاده (66/53.9) ملم، يمكنها من طباعة 16 صورة فورية أبعاد كل واحدة (47/46) ملم، ويتمتع الفيلم بحساسية للضوء تقدر بـ 640 وفقا لمقياس ASA ما يسمح بالتقاط صور جيدة الوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وجهزت هذه الكاميرا بمؤقت زمني لالتقاط صور شخصية أو جماعية، وبعداد صغير على واجهتها الخلفية يظهر عدد الصور الملتقطة، إضافة إلى بطارية داخلية بسعة 750 ميلي أمبير، يمكن شحنها عبر منفذ USB، وتكفي الشحنة الواحدة منها لتصوير 15 فيلما.

وستطرح هذه الكاميرا في الأسواق بسعر 100 دولار فقط، كما يمكن شراء 32 كرتا لطباعة صورها بسعر 20 دولارا تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكشف عن أصغر كاميرا فورية على الإطلاق!

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92832

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager