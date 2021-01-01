قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، الخميس، إن شركة مينا فارم المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.
وأضاف الصندوق في بيان مشترك مع مينا فارم أن الطرفين اتفقا على البدء فورا في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام.
وتابع البيان "سينتج صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينافارم في بادئ الأمر أكثر من 40 مليون جرعة سنويا.
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التعليقات على رسميا.. مصر تنتج 40 مليون جرعة سنويا من "سبوتنيك في"
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