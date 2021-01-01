

بعد حسم مسألة انتقال كورونا عبر الهواء: شركة تتوصل لـ«الحل» بأقل من دولار يوميا بعد حسم مسألة انتقال كورونا عبر الهواء: شركة تتوصل لـ«الحل» بأقل من دولار يوميا

في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبعد أن جمع 6 خبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، أدلة ثابتة وقوية على أن الفيروس المستجد، ينتقل في الغالب عن طريق الهواء، وليس القطرات أو الأسطح أو غيرها، في كشف يسلط الضوء من جديد على مسألة تلوث الهواء، صار من الأهمية بمكان تسليط الضوء على أهمية ما توصلت إليه إحدى الشركات التكنولوجية التي تمكنت بالفعل من إيجاد الحل والوصول لتكنوجيا تنظيف وتنقية الهواء الملوث بنسبة 95%.



وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص يموتون سنويا نتيجة تلوث الهواء، وبالتالي فإن البحث عن حل لمسألة التلوث صار أمراً حتميا، ومن بين الجهود الرامية لهذا الهدف، استطاعت شركة»ايرلابز«، وهي إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الهواء النظيف وإدارة جودة الهواء، مقرها المملكة المتحدة، أن تتوصل إلى آلية لتطوير تقنية رائدة تعرف باسم»أير بابل«التي تهدف إلى تنظيف وتنقية كميات كبيرة من الهواء تصل إلى 30 ألف لتر في الساعة.



والهدف الرئيسي من تلك التقنية هو معالجة أكبر قدر ممكن من الهواء المحيط بالأفراد عبر منتج صغير الحجم يمكن تثبيته داخل المواصلات العامة التي تقلهم، سواء حافلات أو قطارات وغيرهم من وسائل النقل، باستخدام تقنية فعالة يمكنها التخلص من 95% من الملوثات العالقة بالهواء.

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ويمكن لتلك التقنية كذلك أن تزيل ملوثات الغاز ولكن المرحلة الحالية من التطوير التكنولوجي الذي تمضي فيه الشركة قدما يركز على الجسميات الدقيقة وفيروس كورونا. تتراوح التكلفة المبدئية التي قدرتها الشركة لهذا المنتج بين 20 إلى 30 دولاراً شهريا، أو ما يعادل تلك التكلفة حال قامت الشركة بإدارة عملية التشغيل، ما يعني أقل من دولار واحد يوميا.والمهمة التي تحملها الشركة على عاتقها هي لعب دور رائد للحد من التعرض لتلوث الهواء خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وأكدت الشركة المنتجة التزامها بالاستمرار في تطوير التكنولوجيا التي تتعامل من ناحية مع الطبيعة المتطورة لتلوث الهواء، فضلا عن جعل هذه التقنيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقليل إنتاج النفايات.