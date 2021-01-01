إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا بعلوم جامعة عين شمس



علوم جامعة عين شمس علوم جامعة عين شمس



قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم اعلان عن نتيجة الدبلومات دور يناير 2021

ونتيجة برنامج الماجستير المهني فى الكيمياء النووية والإشعاعية 2020/2021 الفصل الدراسي الأول دور مارس 2021 ونتيجة طلاب تمهيدي ماجستير تخلفات اللغة الأنجليزية دور مارس 2021 ويمكن معرفة النتائج من خلال الموقع الرسمي للكلية .







وأضاف انه تم اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

قد يعجبك أيضا...

وأضاف الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لصدي البلد ، إن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الترم الثاني ، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.وأوضح أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها أن جميع الطلاب ستحضر ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.وأضاف عميد كلية العلوم ان الكلية ستتخذ كافة الاجراءات الاحترازية سوء في امتحانات الفصل الدراسي الاول أو مع بداية الترم الثاني، من حيث التباعد الاجتماعي، والزام الجميع بارتداء الكمامة .كما نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية والأستاذة الدكتورة أماني سليمان خالد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بالتعاون مع قسم الفيزياء ندوة بعنوان ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة.يأتي ذلك مشاركةً من الكلية في الحدث السنوي العالمي" ساعة الأرض"، والذي يوافق سنوياً آخر سبت من شهر مارس، وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية الاستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.