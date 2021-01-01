ننشر مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات على قناة مدرستنا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية





وقالت وزارة التربية والتعليم انه يمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦



وعبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استياءه الشديد من مروجي شائعة إلغاء امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس عبر السوشيال ميديا.

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وقال وزير التربية والتعليم: هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان الدائم بين الوزارة وأولياء الأمور والطلاب.وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن نوفر البيانات الرسمية الكاملة دائما ، وبالتالي أتمنى من الطلاب واولياء الأمور ألا يلتفتوا إلى أي أخبار مغلوطة يتم الترويج لها عبر قنوات غير رسمية.وشدد وزير التربية والتعليم، على أنه على جميع الطلاب وأولياء الأمور أن يتابعوا فقط الاخبار الأكيدة التي تعلن عبر المصادر الرسمية ، وتجاهل أي الاخبار التي يروج لها يوميا المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتساب ، بإعتبار هؤلاء المغرضين هم السبب الرئيسي في البلبلة ".وقال وزير التربية والتعليم : أرجوكم لا تتابعوا إلا موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت ، أو صفحة وزارة التربية والتعليم على الفيسبوك ، أو صفحة وزير التربية والتعليم على فيس بوك .وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الأمور والطلاب ، فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ، وكذلك امتحانات أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي "، سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله"وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن هذه الامتحانات سوف تعقد بنظام الامتحانات المجمعة ، للتقليل من عدد مرات الحضور.وأشار وزير التربية والتعليم، إلي أن جميع المدارس سوف تلتزم خلال امتحانات شهر ابريل لصفوف النقل ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا ، مؤكدا أنه يتمنى لجميع الطلاب خالص التوفيق والنجاح.