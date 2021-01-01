اخر موعد للتقدم للمسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



أعلنت لجنة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القران الكريم (كاملا-نصفه-ثلثه -الخمس اجزاء الأولى من القرآن )والثقافة الإسلامية والأحاديث النبوية ومنوه عن اخر موعد للتقدم الي المسابقة يوم ١٠مايو ٢٠٢١.







ونوهت لجنة النشاط الثقافي انه يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة سرعة التوجه لرعاية الشباب الكليات لمعرفة الشروط والجوائز .

قد يعجبك أيضا...

الجدير بالذكر تناولت مجلة أخبار البيئة التى تصدر عن وزارة البيئة المصرية المسيرة المهنية والعلمية للأستاذه الدكتورة نهى سمير دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعه عين شمس.فقد حصلت الأستاذة الدكتورة نهى سمير عام 1993 على بكالوريوس الهندسة الكهربائية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف بالإضافة الى منحها لقب الطالبة المثالية ليتم تعيينها معيدا في العام نفسه كما بدأت رحلتها البيئية وكانت أولى محطات هذه الرحلة هي حصولها على دبلوم الادارة البيئية من كلية ماستريخت بهولندا عام 1995.وقد حصلت ا.د سمير دنيا على درجه الماجستير في تحليل ورصد الانظمة البيئية من كلية علوم الأرض والفضاء بهولندا بالإضافة إلى تكريمها من المعهد كأفضل رسالة ماجستير عن العام.وتصف ا.د دنيا التحديات التي واجهتها في الدراسة بأوروبا بقولها لم تكن فكرةوجود امرأة أفريقية وعربية مقبولة في هولندا بالاضافة الى انها سيدة مسلمة محجبة ونتيجة لذلك فقد واجهت سيادتها الكثير من الصعوبات والمضايقات اثناء الاختلاط بالمجتمع الهولندي و في عام 2002 استطاعت ان تحصل على درجة الدكتوراة في الهندسة البيئية من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس لتتدرج في المناصب حتى تصل الى منصب أستاذ الهيدروليكا البيئية بالمعهد ورئيس قسم الهندسة البيئية.