

هل تذوق المرأة للطعام أثناء الصيام يفطرها؟.. أزهري يوضح هل تذوق المرأة للطعام أثناء الصيام يفطرها؟.. أزهري يوضح

حكم تذوق المرأة الصائمة للطعام أثناء نهار رمضان من الأسئلة الشائعة التي تشغل الكثير من ربات المنازل، خاصة عند إعداد الطعام لمعرفة المذاق الصحيح للطعام، وهو السؤال الذي اختلف الكثيرون في الإجابة عليه.



وقال الداعية الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، في لقاء إعلامي سابق له، إنه يجوز تذوق الأكل أثناء الصيام، دون بلعه أو الوصول للمعدة، وهذا لأن السيدة عائشة كانت تتذوق، ويكون التذوق بطرف اللسان ولا يجوز للصائم ابتلاعه، منوهًا بأن هذا من رحمة ربنا بنا ومن يسر هذا الدين كما أخبر النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- أن الدين يسر.



الإفتاء تحدد مبطلات الصوم للمرأة

كانت دار الإفتاء المصرية عرضت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الفتاوى المتعلقة بصوم المرأة، وكان من بينها أن تذوق الطعام باللسان دون بلعه (لا يفطر).

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ومن بين الفتاوى أيضًا التي حسمتها «الإفتاء» حول صيام المرأة.- يصبح الصيام فرضًا واجبًا على من بلغت المحيض، ومن أفطرت دون علمها فيجب أن تقضي ما فاتها من صيام.- في حالة انقطاع دم الحيض قبل الفجر بوقت قليل ولم يتح للمرأة الاغتسال، فيجوز لها الصوم حتى لم تغتسل قبل الفجر.- يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان، ولا يجوز الفدية عن القضاء إذ كانت قادرة على الصيام بعد الحمل والانتهاء من الرضاعة.- المرأة المسلمة التي تصلي وتصوم، لكنها غير ملتزمة بالزي الشرعي، فإنها تعتبر محسنة بصلاتها وصيامها ومسيئة أيضًا بتركها للحجاب الفرض عليها، وتبقى مسألة القبول من الله سبحانه وتعالى.- إذا حدث جماع بين المرأة وزوجها في نهار رمضان، فعليه القضاء والكفارة، أي صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.- استخدام المرأة الكريمات المرطبة التي توضع على الجلد في نهار رمضان لا يفطر.- يحرم على المرأة الحائض والنفساء قراءة القرآن ومس المصحف.