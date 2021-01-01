هل تذوق المرأة للطعام أثناء الصيام يفطرها؟.. أزهري يوضح

حكم تذوق المرأة الصائمة للطعام أثناء نهار رمضان من الأسئلة الشائعة التي تشغل الكثير من ربات المنازل، خاصة عند إعداد الطعام لمعرفة المذاق الصحيح للطعام، وهو السؤال الذي اختلف الكثيرون في الإجابة عليه.
وقال الداعية الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، في لقاء إعلامي سابق له، إنه يجوز تذوق الأكل أثناء الصيام، دون بلعه أو الوصول للمعدة، وهذا لأن السيدة عائشة كانت تتذوق، ويكون التذوق بطرف اللسان ولا يجوز للصائم ابتلاعه، منوهًا بأن هذا من رحمة ربنا بنا ومن يسر هذا الدين كما أخبر النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- أن الدين يسر.
الإفتاء تحدد مبطلات الصوم للمرأة
كانت دار الإفتاء المصرية عرضت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الفتاوى المتعلقة بصوم المرأة، وكان من بينها أن تذوق الطعام باللسان دون بلعه (لا يفطر).
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