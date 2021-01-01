

برج القوس اليوم.. حاول أن تكون على قدر المسؤولية برج القوس اليوم.. حاول أن تكون على قدر المسؤولية

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرف حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج القوس ليوم 23 ابريل 2021 ، بحسب خبراء الابراج.



وبرج القوس ينضم إليه مواليد الفترة (من 23/11 إلى 12/12)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليومي:



على الصعيد المهني

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بعد المشادات مع الزملاء هذا اليوم، حاول أن تكون هادئًا، فالبعض يفتعل الأحداث رغبة في استفزازك ليغير مزاجك وطبيعتك وأسلوبك مع الزملاء والرؤساء، لذا حاول أن تكون على قدر المسئولية ولا تلتفت إليهم.علي الصعيد العاطفيحياتك مليئة بالأحداث المتتالية، عليك بالتفكير السليم واتخاذ القرارات الصحيحة بعد تفكير عميق، واستشارات ذوى الخبرة، وألا تترك الأمور للصدفة، وأن تسير على الطريق السليم.والقوس من الأبراج النارية، ويعتبر كذلك من الأبراج الاجتماعية و المسلية ، ويعد مواليد أبراج «برج الحمل، و برج الجوزاء، و برج الأسد»، من المتوافقين مع برج القوس، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج السرطان، وبرج الجدي، و برج العذراء».ويتميز برج القوس بالاجتهاد، واصحاب برج القوس يقدسون العمل كثيرا، كما يتسم أبناؤه بالعدالة وحب الخير للغير، كما أنه من الأبراج الاجتماعية والمحبة للحياة، ويتصف برج القوس كذلك بأنه من الشخصيات الذكية والمنظمة والعميقة، ويتميز بالحنان والعطف، ولديهم قدر عالي من روح الفكاهة.أما عيوب برج القوس فتتمثل في أنه من الأبراج العنيدة والعصبية ، لا يقوي برج القوس في التعامل مع المشاكل والضغوطات، حيث أن برج القوس لا يحب المواجهة يقوم بحل أزمته عن طريق الهروب من الواقع.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج القوس فهي محاولة أن تحافظ على عفويتك ، وخذ الأمور بجدية أكثر ، وعليك التخفيف من العصبية حتى لا تخسر الكثير.