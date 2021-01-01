أول تحرك في واقعة سحل طفل علي أبواب نادي طنطا الرياضي



واقعة سحل طفل علي أبواب نادي طنطا الرياضي واقعة سحل طفل علي أبواب نادي طنطا الرياضي

أصدر المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه للتحقيق في واقعة سحل طفل في العقد الثاني من عمره ومنعه من دخول أبواب نادي طنطا الرياضي من جهه الأمن الإداري بالنادي.



وكانت إحدى بوابات نادي طنطا الرياضي شهدت قبل افطار مساء أمس الخميس سحل طفل من قبل فرد أمن قام بالاعتداء عليه فضلا عن إلقائه أرضا ثم وقف عليه بقدميه.



ومن جانبه قام عدد من أعضاء النادي بتسريب القيديو وأدى إلى تداول الفيديو بشكل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا بصفحات طنطا ومحافظة الغربية.

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في المقابل كشف ياسر المنشاوي عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي أنه فور مشاهدة الفيديو رفع الامر لمجلس الإدارة هلال الساعات الجارية.كما أوضح أن مجلس إدارة النادي سيصدر مجلس الإدارة بيانا عاجل حول الواقعه والإجراءات التي تتخذ حيال موظف الامن خلال الفترة المقبلة.