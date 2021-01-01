أصدر المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه للتحقيق في واقعة سحل طفل في العقد الثاني من عمره ومنعه من دخول أبواب نادي طنطا الرياضي من جهه الأمن الإداري بالنادي.
وكانت إحدى بوابات نادي طنطا الرياضي شهدت قبل افطار مساء أمس الخميس سحل طفل من قبل فرد أمن قام بالاعتداء عليه فضلا عن إلقائه أرضا ثم وقف عليه بقدميه.
ومن جانبه قام عدد من أعضاء النادي بتسريب القيديو وأدى إلى تداول الفيديو بشكل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا بصفحات طنطا ومحافظة الغربية.
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التعليقات على أول تحرك في واقعة سحل طفل علي أبواب نادي طنطا الرياضي
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