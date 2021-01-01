السجن مدى الحياة.. عقوبة الإرهابي البنغالي المتهم بمحاولة تفجير مترو أنفاق نيويورك



السجن مدى الحياة.. عقوبة الإرهابي البنغالي السجن مدى الحياة.. عقوبة الإرهابي البنغالي

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إدانته في تفجير مترو الأنفاق الفاشل في عام 2017 ، حُكم على المواطن البنغالي، إكياد أولاه، البالغ من العمر 31 عامًا يوم الخميس بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 30 عامًا أخرى من قبل قاضي استئناف فيدرالي.



القاضي ريتشارد سوليفان ، الذي أشرف على القضية، رفض حجة الدفاع والتماس الرحمة، قائلاً لقاعة المحكمة أن المتهم قد اتخذ “قرارًا محسوبًا ومتعمدًا بقتل” أكبر عدد ممكن من الأشخاص.



وأشار سوليفان إلى أن “كل ذلك باسم منظمة تكرس نفسها لنشر الإرهاب”، مشددًا على أن المتهم البنغالي حاول تنفيذ الهجوم في محاولة لدعم تنظيم داعش الإرهابي، قائلا “هذه جريمة خطيرة بقدر ما هو موجود”





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وشدد القاضي الفيدرالي كذلك على أنه على الرغم من فشل خطة الاستهداف، إلا أنها لا تقلل من مسؤولية المتهم البنغالي في محاولاته لتنفيذ العمل الإرهابي.ووصف سوليفان الحادث بأنه “جريمة بربرية وشنيعة بحق”.وحتى صدور الحكم يوم الخميس، كان محامو الدفاع يطالبون القاضي بالتساهل وإصدار الحد الأدنى من العقوبة وهو حاليا يبلغ من العمر 35 عامًا في السجن، موضحين أن المتهم كان ينوي قتل نفسه فقط في عملية انتحارية، ودفع فريق المحامين إلى أن موكلهم كان يعاني من نوبة اكتئاب في ذلك الوقت.ومع ذلك ، لم يتردد المدافعون الفيدراليون عن الاعتراف بأفعال المتهم البنغاليوفي الواقع ، أقر الفريق بأن المتهم وجد نوعًا من "الأمل" في الرسائل التي انتشرت عبر الإنترنت من قبل جماعة داعش وأنصارها.ومن ناحية أخرى، قال المدعون إن المتهم البنغالي يعرف بالضبط ما كان يفعله وكان عازمًا على إحداث أكبر قدر من الضرر، لا سيما بالنظر إلى أنه اختار محطة مترو أنفاق شديدة الاتجار لتفجير العبوة الناسفة.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الأدلة الداعمة للحكم القاسي تضمنت خطابًا حكوميًا يشرح بالتفصيل تبادلًا قال فيه المتهم البنغالي لضابط أن “المزيد قادم ، وسترى” في لهجة تهديد واضحة، وحدث الاشتباك اللفظي بعد حوالي أسبوعين من احتجازه لدى الشرطة.في ذلك الوقت، ورد أن المتهم حاول تنفيذ التفجير انتقاما من الضربات الجوية الأمريكية ضد مقاتلي داعش في سوريا وأماكن أخرى.وقبل النطق بالحكم ، أخبر المتهم البنغالي في قضية التفجيرات الكبرى في ولاية نيويورك قاعة المحكمة، بأنه أدرك أن أفعاله كانت "خاطئة" ، وأنه "لا يؤيد إيذاء الأبرياء"، وفقًا للاقتباسات التي حصل عليها موقع “إن بي سي نيويورك” المحلي.