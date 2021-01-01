أسباب ومؤشرات تلف حساس الكرنك في السيارة

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أسباب ومؤشرات تلف حساس الكرنك في السيارة

يعتبر حساس الكرنك من أهم الحساسات التي تتواجد في السيارة وأكثرها تأثيراً، حيث أنه الحساس المسؤول عن نقل المعلومات عن سرعة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة كي يتم تحديد الوقت الصحيح لإطلاق الشرار من البواجي إلى غرفة الاحتراق داخل المحرك لبدء عملية الاشتعال بين الوقود والهواء، حتى يتم توليد الطاقة اللازمة لحركة السيارة.

وفي حال تعرض حساس الكرنك للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال لمحرك، وذلك لعدم قدرته على أداء وظيفته من نقل المعلومات الصحيحة عن سرعة عمود الكرنك، بالتالى يبدأ الكمبيوتر بدوره في إعطاء إشارات خاطئة.

لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز أسباب ومؤشرات تلف حساس الكرنك، وهي كما يلي:

مؤشرات تلف حساس الكرنك:

– ملاحظة تأخر استجابة المحرك عند التشغيل

– ضعف عزم السيارة أثناء السير

– إصابة السيارة بالنتعات والتقطيع
– ظهور اهتزازات وارتجاج للسيارة أثناء السير

– توقف المحرك نهائيا عن الدوران أحيانا

أسباب تلف حساس الكرنك:

– انتهاء عمر الحساس الافتراضي

– تعرض الحساس لحرارة شديدة

– تعرض الحساس للمياه

– عدم إحكام مقبس توصيل الحساس، أو قطع بأحد أسلاكه

– تسريب زيت من مبرد الزيت أعلى الحساس

– عطل بكنترول المحرك، وهو أمر نادر الحدوث

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المصدر: المربع نت

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