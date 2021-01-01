يعتبر حساس الكرنك من أهم الحساسات التي تتواجد في السيارة وأكثرها تأثيراً، حيث أنه الحساس المسؤول عن نقل المعلومات عن سرعة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة كي يتم تحديد الوقت الصحيح لإطلاق الشرار من البواجي إلى غرفة الاحتراق داخل المحرك لبدء عملية الاشتعال بين الوقود والهواء، حتى يتم توليد الطاقة اللازمة لحركة السيارة.
وفي حال تعرض حساس الكرنك للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال لمحرك، وذلك لعدم قدرته على أداء وظيفته من نقل المعلومات الصحيحة عن سرعة عمود الكرنك، بالتالى يبدأ الكمبيوتر بدوره في إعطاء إشارات خاطئة.
لذلك نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز أسباب ومؤشرات تلف حساس الكرنك، وهي كما يلي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسباب ومؤشرات تلف حساس الكرنك في السيارة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق