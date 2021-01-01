6 خطوات بسيطة لتنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك

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صورة الخبر: 6 خطوات بسيطة لتنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك
6 خطوات بسيطة لتنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك

يعتبر فلتر هواء المكيف أحد أهم الفلاتر في السيارة، وذلك لعمله على تنقية الهواء الداخل لمقصورة القيادة، فيتمتع قائد السيارة والركاب بهواء نقي ونظيف بعيد عن الغبار والأتربة، كما يساعد على عمل المكيف بكفاءة عالية.

لكن مع مرور الوقت قد يتعرض الفلتر للانسداد نتيجة تراكم الأوساخ والأتربة به، وهو ما يؤدي إلى نقص كفاءة المكيف وعدم تبريده بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى ظهور روائح كريهة في السيارة.

ويوصي خبراء السيارات بتغيير فلتر المكيف في حال انسداده، لكنه يُفضّل من الناحية الاقتصادية تنظيف الفلتر والاستمرار في استخدامه حتى ينتهي العمر الافتراضي له، لذا نقدم لكم اليوم خطوات تنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك في المنزل، وهي كما يلي:

– قم بفك فلتر المكيف من داخل علبته، ستجده سهل الخلع لن يستغرق عدة دقائق، بسبب عدم وجود مشابك أو حواجز إضافية لتثبيت الفلتر في موضعه في داخل العلبة.

– استخدم المكنسة الكهربائية في شفط الغبار على أن يكون خارج السيارة.

– قم بملء وعاء بالماء الدافئ، ممزوج بنوع من المنظفات السائلة الخاصة بالتنظيف.

– أغمر الفلتر في السائل مع تحريكه برفق للتخلص من الغبار والأتربة التي توجد به.
– بعد إخراج الفلتر من الخليط قم بغسله بالماء باستخدام خرطوم الرش.

– قم بوضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتيريا، ثم اشطفه بالماء الفاتر.

– ثم قم بتجفيف الفلتر جيدا قبل أن تعيد تركيبه مرة أخرى.

صورة الخبر: 6 خطوات بسيطة لتنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك

المصدر: المربع نت

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