يعتبر فلتر هواء المكيف أحد أهم الفلاتر في السيارة، وذلك لعمله على تنقية الهواء الداخل لمقصورة القيادة، فيتمتع قائد السيارة والركاب بهواء نقي ونظيف بعيد عن الغبار والأتربة، كما يساعد على عمل المكيف بكفاءة عالية.
لكن مع مرور الوقت قد يتعرض الفلتر للانسداد نتيجة تراكم الأوساخ والأتربة به، وهو ما يؤدي إلى نقص كفاءة المكيف وعدم تبريده بالصورة المطلوبة، بالإضافة إلى ظهور روائح كريهة في السيارة.
ويوصي خبراء السيارات بتغيير فلتر المكيف في حال انسداده، لكنه يُفضّل من الناحية الاقتصادية تنظيف الفلتر والاستمرار في استخدامه حتى ينتهي العمر الافتراضي له، لذا نقدم لكم اليوم خطوات تنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك في المنزل، وهي كما يلي:
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التعليقات على 6 خطوات بسيطة لتنظيف فلتر مكيف سيارتك بنفسك
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