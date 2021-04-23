

حالة الطقس غدًا الجمعة .. رياح وأمطار وارتفاع درجة الحرارة تصل 43 بأسوان حالة الطقس غدًا الجمعة .. رياح وأمطار وارتفاع درجة الحرارة تصل 43 بأسوان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 23-4-2021، ويسود طقس Weather حار على أغلب الأنحاء ماعدا السواحل الشمالية التي تكون الأحوال الجوية فيها معتدلة، وترتفع درجات الحرارة عن اليوم الخميس.



حالة الطقس غدًا الجمعة 23-4-2021

ويستمر الطقس Weather شديد الحرارة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد مثل طقس اليوم الخميس ولكن بارتفاع طفيف، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية بينما يكون مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبري.



ويكون الطقس لطيفًا خلال ساعات الليل على السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، بينما تكون حالة الطقس غدًا متعدلة على محافظات الصعيد ومحافظة جنوب سيناء.

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يستمر نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تقريبًا خلال طقس الجمعة يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية.وتكون الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الغد هي وجود نشاط للرياح على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على جنوب الصعيد وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الأمطار متقطعة ورعدية أحيانًا.وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة الملاحة في البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح بين مترين ونصف و3 أمتار والرياح شمالية غربية بينما تكون حالة الملاحة في البحر الأبيض المتوسط معتدلة واتجاه الرياح شمالية شرقية.وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة غدًا في طقس الجمعة على السواحل الشمالية بين 24 و26 درجة مئوية وتصبح درجة الحرارة على الوجه البحري بين 29 و31 درجة مئوية بينما تتراوح على جنوب البلاد بين 36 و42 درجة كما يلي:جدول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في مصردرجة الحرارة في القاهرةالعظميالصغريالمحسوسةدرجة الحرارة في القاهرة291629درجة الحرارة في الإسكندرية241624وادي النطرون261527درجة الحرارة في طنطا281529شبين الكوم291630درجة الحرارة في دمنهور261525بلطيم241625درجة الحرارة في مطروح261527السلوم251426سيوة281229بورسعيد241725درجة الحرارة في دمياط251626الزقازيق301631المنصورة291530الإسماعيلية301531السويس311633العريش241426رفح241625راس سدر322234نويبع352236طابا322334كاترين322233الطور352336شرم الشيخ362437الغردقة362337درجة الحرارة في الفيوم362237درجة الحرارة في بني سويف352136درجة الحرارة في المنيا362137درجة الحرارة في أسيوط372238درجة الحرارة في سوهاج392341درجة الحرارة في قنا402541درجة الحرارة في الأقصر422642درجة الحرارة في أسوان422843ادفو432843ابو سمبل432843الوادي الجديد412442حلايب322535شلاتين362437أحوال الطقس من السبت إلى الأربعاءتنشط الرياح يوم السبت على القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء.وترتفع درجات الحرارة الأحد في القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتوجد أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبري ذلك اليوم وكذلك شمال الصعيد والوجه البحري، ويوجد نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من غرب البلاد.ويكون الطقس يوم الإثنين يوجد نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون نشاط الرياح أحيانًا في ذلك اليوم على شمال الصعيد والسوحال لشمالية الغربية وجنوب سيناء.وتكون حالة الطقس يوم الأربعاء نشاط للأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.