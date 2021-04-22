

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-4-2021 أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-4-2021

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 22-4-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي.





إيقاف تداول 14 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ رواد السياحة-رواد، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ليسيكو مصر، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية لمنتجات الألبات-آراب ديري باندا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.





البورصة تربح 215 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي وبالم هيلز للتعمير وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 للجلسة الخامسة على التوالي، وربح رأس المال السوقي 215 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 654.438 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.2 مليون ورقة مالية بقيمة 922.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.48%، والعرب على 4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.44% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.55%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي.





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2041 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4102 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 2011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2942 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.



وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



قد يعجبك أيضا...

وضمت الأسهم المرتفعة:- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.025 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%.- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.099 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%.- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%.وضمت الأسهم المتراجعة:- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.153 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9%.- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 35.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.80%.- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 26.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.28%.- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 23.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.25%.