

12ولاية أمريكية تطالب بايدن بحظر سيارات الاحتراق فى 2035 12ولاية أمريكية تطالب بايدن بحظر سيارات الاحتراق فى 2035

ينظم حكام 12 ولاية أمريكية حملة للرئيس الأمريكي جوبايدن لحظر السيارات ذات محركات الاحتراق بحلول عام 2035 وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.



والولايات التى تسعى لهذه الخطوة هى: كاليفورنيا، نيويورك، ماساتشوستس، نورث كارولينا، كونيتيكت، هاواي، مين، نيو جيرسي، نيو مكسيكو، أوريجون، ولاية واشنطن، ورود آيلاند.



ويأتى ذلك فيما تشير وكالة رويترز، أنه على الرغم من أن بايدن قد خصص 174 مليار دولار لتحفيز استيعاب السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وبناء بنية تحتية داعمة، فإن تلك الخطط متعلقة بحظر سيارات الركاب التي تعمل بالوقود الأحفوري.



في رسالة إلى الرئيس الأمريكى اطلعت عليها رويترز، يطالب حكام تلك الولايات "ضمان أن تكون جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة المباعة خالية من الانبعاثات في موعد لا يتجاوز عام 2035 مع مراحل مهمة على طول الطريق لرصد التقدم".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت ولاية واشنطن إجراءات لحظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق بشكل فعال اعتبارًا من عام 2030.



يبدو أن أمريكا تقترب من فكرة السيارات الكهربائية ويمكنها الانضمام إلى مجموعة من الدول الأوروبية في حظر سيارات ICE.



وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بنسبة 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في الولايات المتحدة، ومع التشريعات الداعمة سيستمر هذا الاتجاه فقط.



