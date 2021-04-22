«انخفاض بعد ارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 22 أبريل 2021

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صورة الخبر: «انخفاض بعد ارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 22 أبريل 2021
«انخفاض بعد ارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 22 أبريل 2021

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا طفيفا، في بداية التعاملات، صباح اليوم الخميس، 22 أبريل 2021، بعدما حقق ارتفاعا كبيرا خلال يوم الأربعاء، وحقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا انخفاضا بمقدار جنيه واحد فقط للجرام عن سعر مساء الأربعاء بعدما حقق ارتفاع بمقدار 11 جنيه خلال 24 ساعة فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا طفيفا أيضا حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بمقدار 0.02% فى التعاملات الصباحية حسب الدورة الأسيوية، بعدما حققت ارتفاع بنسبة بنسبة 0.83% ،كما انخفضت التعاملات الفورية بمقدار 2.6 دولار تقريبا للأوقية ، بعدما حقق ارتفاع خلال بمقدار 25 دولار خلال 24 ساعة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات فى صباح اليوم الخميس 790.37 جنيه ، وكانت فى مساء الأربعاء 791.23 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في بداية تعاملات صباح اليوم الخميس 1,791.76 $ ، وكانت فى مساء الأربعاء، 1،794.02 $ .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 22 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 903.28 جنيه 57.61 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 828.00 جنيه 52.81 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 790.37 جنيه 50.41 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 677.46 جنيه 43.20 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 526.91 جنيه 33.60 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 451.64 جنيه 28.80 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 376.36 جنيه 24.00 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,322.93 جنيه 403.25 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28,095.01 جنيه 1,791.76 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 90,327.57 جنيه 5,760.65 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 903,275.68 جنيه 57,606.50 $
سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 904.26 جنيه 57.68 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 828.90 جنيه 52.87 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 791.23 جنيه 50.47 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 678.19 جنيه 43.26 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 527.48 جنيه 33.65 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 452.13 جنيه 28.84 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 376.77 جنيه 24.03 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،329.81 جنيه 403.75 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28،125.57 جنيه 1،794.02 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 90،425.80 جنيه 5،767.91 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 904،258.01 جنيه 57،679.08 $

المصدر: المصرى اليوم

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