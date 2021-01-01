حصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، على إنذار بعد لقاء فريقه مع سموحة، الذي فاز به الأخير (2-1)، مساء أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري الممتاز.
وعلم "كووورة" أن عبد الحفيظ توجه إلى الحكم محمد الصباحي، في الملعب بعد نهاية المباراة، قائلا له: "الجرأة والشجاعة دي علينا بس، مبنشوفهاش مع فرق تانية"، وهو ما دفع الحكم لمنحه البطاقة الصفراء.
ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة إنبي، بعد غد السبت.
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التعليقات على ماذا قال عبد الحفيظ للحكم بعد لقاء سموحة؟
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