ماذا قال عبد الحفيظ للحكم بعد لقاء سموحة؟



سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ

حصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، على إنذار بعد لقاء فريقه مع سموحة، الذي فاز به الأخير (2-1)، مساء أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري الممتاز.



وعلم "كووورة" أن عبد الحفيظ توجه إلى الحكم محمد الصباحي، في الملعب بعد نهاية المباراة، قائلا له: "الجرأة والشجاعة دي علينا بس، مبنشوفهاش مع فرق تانية"، وهو ما دفع الحكم لمنحه البطاقة الصفراء.



ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة إنبي، بعد غد السبت.

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ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 30 نقطة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر.