مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا



فرض حظر جزئي في بعض المحافظات فرض حظر جزئي في بعض المحافظات

نفت مصادر حكومية ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرض حظر جزئي في بعض المحافظات، ومنها محافظة سوهاج بسبب تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت المصادر في تصريحات خاصة أنه لا نية حتي الان لفرض حظر على أي محافظة مؤكدة ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شدد على جميع الوزراء والمحافظين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم على الجميع، وتطبيق الغرامات على المخالفين. كما شدد على غلق المنشآت التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية .



وأشارت المصادر الى انه تم زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا في سوهاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية بها وتوفير اسرة ، مؤكدة ان الوضع في المحافظة ليس خطرا كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأضافت المصادر ان إصابات كورونا في باقي المحافظات زيادة طفيفة ، ويتم التعامل معها في وقتها مؤكدة انه تم ضخ أدوية ومستلزمات طبية وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لعدم انتشار الفيروس و السيطرة على زيادة الإصابات.