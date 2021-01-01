محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين



محافظة القاهرة محافظة القاهرة

حذرت محافظة القاهرة، المواطنين في حي دار السلام من التعامل مع أى وحدات سكنية بمنطقة أرض شركة استصلاح الأراضي.



وقالت المحافظة نقلا عن حي دار السلام: "يحذر حي دار السلام المواطنين من التعامل علي أى وحدات سكنية بأرض شركة استصلاح الأراضي حيث أن جميع العقارات المقامة في هذه المنطقة مباني حديثة ولا ينطبق على أغلبها قانون التصالح".



وأكدت المحافظة، أن المباني في تلك المنطقة غير مطابقة للمواصفات الفنية الصحيحة للمباني وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات.