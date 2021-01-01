حكي محمد فضل نجم الأهلي السابق تفاصيل أزمته مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي خلال تسلم درع الدوري الممتاز الموسم الماضي .
وفي تصريحات تليفزيونية قال محمد فضل : لا يوجد ازمة مع كهربا في الوقت الحالي هو اخي الصغير ومنذ أيام قليلة جمعتنا جلسة .
وأكمل : انصح كهربا ان يشعر بقيمة ونعمة التواجد في النادي الأهلي ورد فعله خلال تسليم درع الدوري لـ الأهلي طبيعي .
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التعليقات على محمد فضل يكشف تفاصيل أزمته مع كهربا أثناء تسليم درع الدوري.. فيديو
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