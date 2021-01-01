محمد فضل يكشف تفاصيل أزمته مع كهربا أثناء تسليم درع الدوري.. فيديو

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أزمة كهربا ومحمد فضل

حكي محمد فضل نجم الأهلي السابق تفاصيل أزمته مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي خلال تسلم درع الدوري الممتاز الموسم الماضي .

وفي تصريحات تليفزيونية قال محمد فضل : لا يوجد ازمة مع كهربا في الوقت الحالي هو اخي الصغير ومنذ أيام قليلة جمعتنا جلسة .

وأكمل : انصح كهربا ان يشعر بقيمة ونعمة التواجد في النادي الأهلي ورد فعله خلال تسليم درع الدوري لـ الأهلي طبيعي .

وأوضح : كهربا لديه تصورات غير حقيقية ولذلك تعامل معي بتلك الطريق حينما كنت مسؤولا في اتحاد الكرة وهو كان مخطئ مليون في المائة .

وأختتم محمد فضل تصريحاته قائلا : كهربا تقدم بإعتذار شفوي ومكتوب في اتحاد الكرة اليوم التالي للواقعة وهذا الامر حدث رغم نفي البعض .

المصدر: elbalad

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