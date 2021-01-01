نشرت وسائل الإعلام المصرية أخر كلمات الضابط المصري الخائن، محمد عويس، الذي رصد تحركات صديقه الضابط ،محمد مبروك، لتسهيل عملية اغتياله.
وجاء نشر كلمات عويس مع تصدر مسلسل "الاختيار – 2" في مصر محركات البحث، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة من المسلسل والتي كشفت عن مساعدة محمد عويس لجماعة الإخوان في رصد تحركات صديقه محمد مبروك لاغتياله.
وتداول نشطاء "تويتر" آخر ما نشره عويس عبر صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك"، والتي زعم بها أنه حزين على وفاة صديقه الشهيد محمد مبروك بعد اغتياله من جماعة الإخوان قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، الإرهاب لا دين له، الإسلام بريء منكم، يا حبيبي يا مبروك، يا صديقي وأخي ورفيق الحياة، لا نزكيك على الله ولكن نحتسبك من الشهداء".
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التعليقات على نشر آخر كلمات "ضابط مصري خائن" بعد تسهيله عملية اغتيال صديقه
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