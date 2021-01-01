ما الذي يجب أن تعرفيه عن دورتك الشهرية الأولى؟

تتذكر النساء بوضوح الوقت الذي حصلن فيه على أول فترة لهن وكيف تعاملن معه. لكن ألا نتمنى جميعًا أننا كنا أكثر استعدادًا؟ الآن بعد أن اقتربت من دورتك الشهرية الأولى وتريدي أن تكون مستعده لها ، ضعي خطة عمل حتى تتمكني من تنفيذها بسلاسة. إنها بداية مرحلة جديدة في حياة الفتاة تدل على الخصوبة. تحصل الفتيات على جميع المعلومات حول الدورة الشهرية أثناء وجودهن في المدرسة ولكن بعض أسئلتهن تظل دون إجابة.
1. بعد الدورة الشهرية الأولى ، لم أحصل على الدورة التالية لبعض الوقت. لماذا ؟
ستبدأ الأمور بالتساوي بعد 12-18 شهرًا من عدم انتظام الدورة الشهرية. تختلف فترات كل فتاة. إنها مجرد علامة على أن الجسم يعمل على إيقاعه الخاص. ستكون الفترات متقطعة لبعض الوقت وتؤسس في النهاية إيقاعًا.
2. إلى متى ستستمر دورتي الشهرية؟
في المتوسط ، ستستمر الفترة ما بين 4-7 أيام. من الطبيعي أن يكون لديك فترات غير منتظمة في البداية. وفي هذا الوقت ، يمكن أن تكون الفترة قصيرة مثل يومين وطول 7 أيام. يعتمد ثقل الفترة وطولها على الوراثة.
3. دوراتي الشهرية مؤلمة. أعاني من آلام شديدة في البطن خلال هذا الوقت. لماذا يحدث ذلك؟
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