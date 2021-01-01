ما الذي يجب أن تعرفيه عن دورتك الشهرية الأولى؟



الدورة الشهرية الدورة الشهرية



تتذكر النساء بوضوح الوقت الذي حصلن فيه على أول فترة لهن وكيف تعاملن معه. لكن ألا نتمنى جميعًا أننا كنا أكثر استعدادًا؟ الآن بعد أن اقتربت من دورتك الشهرية الأولى وتريدي أن تكون مستعده لها ، ضعي خطة عمل حتى تتمكني من تنفيذها بسلاسة. إنها بداية مرحلة جديدة في حياة الفتاة تدل على الخصوبة. تحصل الفتيات على جميع المعلومات حول الدورة الشهرية أثناء وجودهن في المدرسة ولكن بعض أسئلتهن تظل دون إجابة.

1. بعد الدورة الشهرية الأولى ، لم أحصل على الدورة التالية لبعض الوقت. لماذا ؟



ستبدأ الأمور بالتساوي بعد 12-18 شهرًا من عدم انتظام الدورة الشهرية. تختلف فترات كل فتاة. إنها مجرد علامة على أن الجسم يعمل على إيقاعه الخاص. ستكون الفترات متقطعة لبعض الوقت وتؤسس في النهاية إيقاعًا.

2. إلى متى ستستمر دورتي الشهرية؟



في المتوسط ، ستستمر الفترة ما بين 4-7 أيام. من الطبيعي أن يكون لديك فترات غير منتظمة في البداية. وفي هذا الوقت ، يمكن أن تكون الفترة قصيرة مثل يومين وطول 7 أيام. يعتمد ثقل الفترة وطولها على الوراثة.



3. دوراتي الشهرية مؤلمة. أعاني من آلام شديدة في البطن خلال هذا الوقت. لماذا يحدث ذلك؟

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ليس من دواعي القلق ومن الطبيعي أن تشعر بالألم خلال الفترة الأولى ويمكن أن يستمر هذا حتى سنوات عديدة. من الطبيعي حدوث تقلصات خفيفة خلال هذه الفترة بسبب تقلصات الرحم. يتقلص الرحم ويسترخي. هذا يمكن أن يسبب تقلصات مثل الألم4. ما هي العلامات التي تدل على أن دورتي الشهرية الأولى؟بشكل عام ، تحصل الفتاة على الدورة الشهرية بعد عامين من نمو ثدييها. علامة أخرى هي إفرازات مهبلية يمكن أن تراها على ملابسها الداخلية. بعد 6 أشهر إلى سنة واحدة من الإفراز ، تبدأ الفتاة في الحصول على فترات. وخلال فترات الدورة الشهرية أيضًا ، يصبح الجسم منحنيًا ويبدأ الشعر في النمو في أجزاء مختلفة من الجسم.5. في أي عمر يمكن أن أتوقع دورتي الشهرية الأولى؟بشكل عام ، العمر الذي تحصل فيه الفتاة على أول دورة شهرية لها هو 12-14 سنة. ومع ذلك ، في بعض الأحيان يمكن أن يحدث قبل ذلك بكثير أو بعد ذلك بكثير وهذا أمر طبيعي تمامًا. لذلك لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين متى ستحصل على أول دورة شهرية لك ، لكنها ستكون في وقت ما حول سن البلوغ والتي يمكن أن تبدأ في سن 8 أو في وقت متأخر حتى 13 أو 14 عامًا.