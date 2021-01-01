طريقة جديدة لعمل الكنافة بالتمر واللوز والشوكولاتة



الكنافة بالتمر واللوز والشوكولاتة الكنافة بالتمر واللوز والشوكولاتة



تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كنافة باللوز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الكنافة باللوز.

مقادير كنافة التمر واللوز





نصف كيلو كنافة

400 جرام تمر لوز محمر

2 معلقة كبيرة زبدة قشطة

صوص كراميل

كوب سمن مذاب

طريقة تحضير كنافة التمر واللوز





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* تخلط الكنافة مع السمنة ويشكل منها طبقة فى البايركس* توضع فى الفرن لتتحمر* يضاف على الوجه خليط القشطة* يشوح التمر فى الزبدة والسكر حسب الرغبة* يضاف خليط التمر واللوز وصوص الكراميل وتقدم الكنافةطريقة عمل الكنافة بالشكولاتةمن الحلويات القديمة الشهية واللذيذة، ويحرص المصريون على تقديم الكنافة طوال شهر رمضان بطرق مختلفة، كما يمكنك إضافة الحشوات الغنية واللذيذة عند تقديم الكنافة.مقادير كنافة بالشوكولاتة400 جرام سكر250 جرام ماء1 معلقة صغيرة ليمون2 معلقة صغيرة ماء زهر2 معلقة صغيرة ماء وردقشرة الكنافة400 جرام كنافة100 جرام سمن مذاب100 جرام شرباتالتوبينج300 جرام شوكولاتة قابل للدهنللتزيينفستق مطحونطريقة تحضير كنافة بالشوكولاتة* يرفع السكر وماء على النارحتى الغليان ثم يضاف ماء ورد وماء زهروعصير ليمون* • تذوب الزبدة ثم تخلط بالكنافة فى الفود بروسوسرحتى يختلطوا جيدا* • ثم تفرد فى صينية وتدخل الفرن حتى تصبح لونها ذهبى* • ثم تفرد الكنافة فى صينية مبطنه بسمنة* • ثم تدخل الفرن مرة اخرى حتى تصبح اللون ذهبى* • ثم تسقى بالشربات ثم توضع الشوكولاتة القابلة للدهن فى كيس حلوانى وتزين الكنافة بها مع الفستق* وتقدم بالهنا