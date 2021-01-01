بدء تسجيل الإرشاد الأكاديمي بآداب عين شمس

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أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن بدء الإرشاد الأكاديمي بأقسام الكلية التي أعلنت نتائجها حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 منوها أنه لن يسمح بتسجيل الإرشاد الأكاديمي سوي للطلبة الذين قاموا بتسديد المصروفات .



ونوهت الكلية أنه عقب انتهاء المدة المقررة لتسجيل الارشاد سيتم تعامل الطلبة مع شؤون الطلاب ولمدة أسبوع فقط من الأربعاء 5 مايو 2021 وحتى الأربعاء 12 مايو 2021 وعقب هذا التاريخ يغلق تسجيل الارشاد الاكاديمي .







وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020 /2021 ، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، ومن المقرر إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن لجميع الاقسام.

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وشدد الدكتور مصطفى، على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.txtعميد معهد البيئة بعين شمس شخصية العدد بمجلة أخبار البيئةtxt"خطوة بخطوة" تسجيل مقررات كلية الزراعة.. مواعيد بدء الإرشاد الأكاديمي بـ الآداب.. وإعلان نتائج ماجستير ودكتوراه يناير 2021 في التربيةtxtأخبار التعليم.. قرارات جمهورية بتعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات جدد.. رئيس جامعة القاهرة: ننفذ أكبر مشروع قومي لتطوير مستشفياتنا على أعلى مستوى عالميtxtمواعيد تسجيل الارشاد الاكاديمي بآداب عين شمسtxtعميد تربية عين شمس يكشف عن نتيجة ماجستير ودكتوراه يناير 2021txtتربية عين شمس تعلن تدشين المجلة المصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزيةtxtخطوة بخطوة.. تسجيل المقررات لطلاب جامعة عين شمسtxtجامعة عين شمس تعلن عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريمtxtتوقيع بروتوكول تعاون بين تعليم الكبار بعين شمس والمركز الإقليمي للتدريب والتنميةtxtبمناسبة اليوم العالمي للشمول المالي ندوة بألسن عين شمس ..اليومالجدير بالذكر دشن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية جامعة عين شمس أول مجلة مصرية للعلوم التربوية باللغة الإنجليزية بالجامعة على بنك المعرفة المصري، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، أ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ا.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية ، أ.د. حازم راشد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واشراف فريق وحدة النشر العلمي بكلية التربية برئاسة أ.د. نيللي الحداد مدير وحدة النشر العلميوالسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية لخروج المجلة إلى النور وإفادة الباحثين من مختلف الفئات وإثراء المناخ العلمي التربوي بمصر والعالم.وأوضح أ.د. ماجد أبو العنين عميد الكلية أن الهدف الرئيس لهذه المجلة هو اثراء مكانة الكلية وإتاحة منصة علمية تربوية باللغة الإنجليزية لكي تصبح الكلية مرئية أكثر على المستوى الدولي بما يحقق المكانة الطبيعية لكلية التربية الأم على مستوى مصر والوطن العربي.وأشار أ.د. حازم راشد بأن رسالة المجلة هي تقديم خدمات النشر الدولي للأبحاث العلمية الرصينة وضبطها بما يحقق المعايير العالمية ويكسب الطلاب و الباحثين خبرات بحثية متميزة في مناخ محفز وداعم.وعن اهداف المجلة أشار إلى أنها تشمل النشر العلمي وفقا للمعايير العلمية الدولية، كذلك توفير منفذ الكترونى للنشر العلمي، و تسويق المنتجات البحثية، كذلك المشاركة في بناء ودعم القدرات لدى الباحثين في مجال التربية.وأوضحت أ.د. نيللي الحداد مديرة وحدة النشر العلمي بأن المجلة تعتبر امتدادا لعدد من المجلات العلمية التي تقدمها الكلية من خلال الوحدة في مختلف التخصصات العلمية، والمجلة المصرية للعلوم التربوية (التى تصدر باللغة الانجليزية) هى مجلة علمية محكمة ولها ترقيم دولى للمجلة المطبوعة ISSN 2785-9924. وترقيم دولى للنسخة الكترونية ISSN 2785-9932؛ و يمكن زيارة موقع المجلة على رابط بنك المعرفة المصرى https://ejes.journals.ekb.eg/