أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للسادة أولياء الامور والطلاب ، فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ، وكذلك امتحانات أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي "، سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الاسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله"
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ان هذه الامتحانات سوف تعقد بنظام الامتحانات المجمعة ، للتقليل من عدد مرات الحضور.
وأشار وزير التربية والتعليم ، أن جميع المدارس سوف تلتزم خلال امتحانات شهر ابريل لصفوف النقل ، بإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا ، مؤكدا انه يتمنى لجميع الطلاب خالص التوفيق والنجاح.
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التعليقات على وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم
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