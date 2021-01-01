عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

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أحمد موسى يفتح النار على الشناوي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يحب الحديث عن الكرة فى رمضان، موضحًا أنه لم يتحدث عن مباراة الأهلى والزمالك التى فاز بها الأهلى بنتيجة 2-1 .



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع كان يدعو لـ الحارس محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا وعدم تواجده فى مباراة القمة.



ولفت إلى أن الشناوى شارك اليوم فى مباراة سموحة ووقف فى نصف الملعب، تائها وقام لاعب سموحة حسام حسن بإحراز هدف الفوز.



وأشار إلى أن " الشناوى عامل فيها بطل.. و تسبب فى هزيمة الأهلى اليوم، وطالب موسى بـ معاقبة حارس الأهلي لما قام به اليوم".

المصدر: elbalad

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