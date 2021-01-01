قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يحب الحديث عن الكرة فى رمضان، موضحًا أنه لم يتحدث عن مباراة الأهلى والزمالك التى فاز بها الأهلى بنتيجة 2-1 .
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى " المذاع على قناة صدى البلد، أن الجميع كان يدعو لـ الحارس محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا وعدم تواجده فى مباراة القمة.
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التعليقات على عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو
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