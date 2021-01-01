إعلان نتيجة أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة .. اليوم



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة ، اليوم الخميس ، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها ايام 18 و 20 و 22 ابريل 2021 ، لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام .



أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة

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وأعلنت وزارة التعليم أن الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة بشكل عام ، هو ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة ، وتحديث منظومة التابلت ، وقياس تغطية الـ 4G ، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية.أرقام الدعم الفني المنوط بتلقي استفسارات الطلابوقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه من قيام البعض بتعمد الترويج لفكرة فشل بروفة امتحانات الثانوية العامة وتصدير الشكاوى على السوشيال ميديا ، حيث قال : لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ بدون اى منطق او معلومات ، مؤكداً أن الهدف هو رصد المشكلة وتقديمها للوزارة على القنوات الرسمية للوزارة ، وليس على السوشيال ميديا والواتساب.وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا؛ التي تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب.وحذر وزير التربية والتعليم من جروبات “فيس بوك”، مؤكدا أنها ليست مرجعا لتقييم الوضع، والوزارة لديها غرف عمليات ترصد ما يحدث بجميع المدارس.وناشد الوزير بالتوقف عن القيل والقال وتتبع أسلوب علمي بعيدا عن مهاترات فيس بوك.وعلى جانب أخر .. كان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده اليوم الخميس ، سوف يتم عقده على أجهزة التابلت للطلاب في المدارس عبر الواي فاي وليس على شريحة التابلت.وقال وزير التربية والتعليم ، إن اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 ، سيتم عقد الامتحان التجريبي الثالث في أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.وشدد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة ، يخص ايضا طلاب المدارس الحكومية المجهزة بـ خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر.