أعلن سيلشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي، الأربعاء، أن المخارج السفلية لـ سد النهضة بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 مترا مكعبا في الثانية.
وبحسب "سكاي نيوز"، قال بيكيلي إن استكمال منفذي القاع يضمن استمرار تدفق المياه إلى دول المصب.
وزعم "تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب".
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التعليقات على استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة
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