استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة



سد النهضة سد النهضة

أعلن سيلشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي، الأربعاء، أن المخارج السفلية لـ سد النهضة بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 مترا مكعبا في الثانية.



وبحسب "سكاي نيوز"، قال بيكيلي إن استكمال منفذي القاع يضمن استمرار تدفق المياه إلى دول المصب.



وزعم "تم تصميم سد النهضة بطريقة لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب".

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وقالت وزارة الري المصرية، أمس الأول الاثنين، إن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه سيؤثران بدرجة كبيرة على نظام نهر النيل.وأضافت وزارة الري المصرية، في بيان، أن "مخارج التوربينات الـ 13 بسد النهضة غير جاهزة للتشغيل حالياً ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التي تروج لها إثيوبيا غير صحيح".