أكدت تقارير صحفية أن السويسري رنيه فايلر اقترب من العودة للتدريب مرة أخرى بعد مغادرة الأهلي.
ونشرت صحيفة "voetbalbelgie" البلجيكية، أن فايلر مرشح للعمل بقيادة فريق شارلروا حيث تواصل معه رئيس النادي البلجيكي مهدي بيات.
وتولي السويسري رنيه فايلر قيادة فريق أندرلخت لمدة عام في 2016 وحتى سبتمبر 2017 حيث توّج معه بلقبي الدوري والكأس.
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التعليقات على فايلر يتقرب من العودة للتدريب مجددا في بلجيكا
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