عميد تربية عين شمس يكشف عن نتيجة ماجستير ودكتوراه يناير 2021

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قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس انه جاري الاعلان عن نتيجة ماجستير ودكتوراه دور يناير 2021 ويمكن لجميع الطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا اللينك اضغط هنا .



جامعة عين شمس تعلن عن المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم





وتابع أن تم رفع جميع المقرارات علي نظام ادارة محتوي التعليم الالكتروني الخاص بالكلية تسهيلا للطالب للحصول علي جميع المقرارات بدون اي معوقات .

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وكان قد قرر الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، أن المحاضرات والمعامل ليسانس، بكالوريوس والدراسات عليا ستعقد بنظام التعليم بُعد أو التعليم أونلاين.معرض خيرى بكلية البنات جامعة عين شمسوبدأ تنفيذ هذا القرار من يوم السبت الموافق 10 أبريل وحتى الخميس 20 مايو على أن تستأنف المحاضرات والمعامل بالتبادل كالمعتاد بعد هذا التاريخ.وكان هذا القرار بعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المتعلقة بإدارة أزمة فيروس كورونا تحسبًا لأي زيادة محتملة في نسبة الإصابات أثناء الموجة الثالثة.خطوات تنفيذية ملحقة للقرار السابق لعميد كلية التربية جامعة عين شمسإلحاقا بالقرار السابق لعميد الكلية رقم ١٥ بتاريخ ٧/ ٤/ ٢٠٢١ بشأن عقد المحاضرات بنظام التعليم عن بعد؛ يراعى الخطوات التنفيذية التالية:١) الالتزام التام بحصر نسب الحضور والغياب وفقا للنسب المتبعة بقرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بقواعد العمل بنظام التعليم الهجين.٢) يراعى ألا تقل نسبة الحضور المباشر إلى الحضور عن بعد عن ٥٠% في نهاية الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بأي حال من الأحوال.٣) تأجيل الدروس العملية التي لايمكن إتمامها أون لاين (من خلال العروض العلمية أو الصور الفوتوغرافية أو الفيديو).. إلى الأسابيع التالية للفترة المذكورة بالقرار.