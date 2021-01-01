ضمن توسعات الكلية.. طب القناة تستعد لافتتاح أكبر متحف للتشريح

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تستعد جامعة قناة السويس لافتتاح أكبر متحف للتشريح بكلية الطب خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تجهيزات المتحف ضمن توسعات الكلية.







وتفقد الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب متحف التشريح ومشرحة الطلبة بالقسم لمتابعة استعداد الكلية لافتتاح قسم ومتحف الشريح بعد توسعة القسم.

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وشرحت الدكتورة منى حسن رئيس قسم التشريح بكلية الطب الاستعدادات وتجهيزات القسم بعد أعمال التطوير للوقوف علي متطلبات تحديث المتحف والمشرحة ليصبحا من أحدث متاحف التشريح بكليات الطب علي مسوى الجمهورية.وقال الدكتور أسامة عنتر ان المتحف تم دعمه بعدد من موديلات التشريح مشيراً إلي أنه جار استكمال عدد آخر من هذه الموديلات وشراء مناضد مجهزة لمساعدة الطلبة.وقال إنه نبه بتوسعة متحف التشريح ليصبح ضعف المساحة الحالية وانهاء أعمال الدهانات وتجهيز الأرضيات ورفع كفاءة الإنارة والأسقف في أسرع وقت.وكان قد افتتح عنتر، الأسبوع الجاري، مركز طب أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب استعداداً لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.وقال ان جامعة القناة لها 10 مراكز طبية موزعة علي إقليم قناة السويس وأنه تم البدء بمركز أبو خليفة ومركز المحسمة بالقصاصين ومركز فنارة في مركز فايد.وتابع "المراكز الطبية المتطورة ستساعد في تخفيف الضغط علي المستشفيات ولتخفيف العبء أيضاً علي المواطنين" مشيراً إلي أنه تم تجهيزهم بخدمات التحاليل والأشعة وربطهم بمستشفى جامعة القناة.وقال إن تطوير المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر طفرة طبية سترتقي بالحالة الصحية للمواطنين وخاصة البسطاء بتوفير أماكن قريبة من محل إقامتهم بها كافة الخدمات الطبية.