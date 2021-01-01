لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على أبرز المسابقات المتاحة أونلاين

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تعمل جامعة القاهرة ، خلال الفترة الماضية على إقامة عدد من الأنشطة والمسابقات للطلاب من خلال الصفحة الرسمية أو المنصة الإلكترونية للجامعة .









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وفى هذا التقرير ننشر أبرز المسابقات المتاحة لطلاب جامعة القاهرة وهى :مسابقة وقف الفنجريأعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري، لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر، وقررت اللجنة العلياللمسابقة طرح موضوع "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن" ليكون موضوعًا بحثيًاللمسابقة لعام 2021.ونوهت جامعة القاهرة ، على الطلاب المشاركين إبراز فكرة تنمية الريف المصري، خاصة وأن المساهمة في بناء شخصية المواطن تعد أحد أهداف استراتيجية جامعة القاهرة المعلنة منذ 2017.وأعلنت الجامعة، أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 30 سبتمبر 2021، وبعد انتهاء اللجنة منفحص الأبحاث المُقدمة يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021، ويعقب ذلك توزيعالجوائز.وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمتها 70 ألف جنيه للفائزين، وهى:25 ألف جنيه للفائز الأول.15 ألفًا للفائز الثاني.و 10 آلاف للفائز الثالث.10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة 2000 .جدير بالذكر أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعةالقاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشارالدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمعالمصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم،والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.واحتفلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، بتوزيع جوائز مسابقة"أفضل تلاوة للقرآن الكريم" التي أطلقتها الجامعة خلال شهر رمضان الماضي Online، لتكريمحفظة القرآن الكريم من طلاب الجامعات المصرية وخريجيها، وذلك في إطار حرص الجامعة علىتنمية كفاءات وقدرات جيل الشباب في جميع المجالات.مسابقة افضل ملصقأعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمانالخشت رئيس جامعة القاهرة و لدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، عن المشاركة فى مسابقة القيمة المقامة فى جامعة حلوان العام الجامعى ٢٠٢-٢٠٢١تحت عنوان " عيشها ببساطة " .كما أعلنت الجامعة عن شروط مسابقة افضل ملصق لمصر المستقبل وجاءت كالاتى :١- يسلم العمل بالطباعة الجرافيكية ( بانر ) سواء استخدمت التقنيات اليدوية او البرامجبالتقنيات الرقمية .٢- إبراز دور الشباب فى بناء المستقبل من النواحي الدينية والثقافية والأخلاقية .٣- أن يكون مقاس التصميم ٥٠سم * ٧٠سم .ونوهت إدارة الجامعة عن اماكن تسليم الملصق وهو يسلم فى إدارة الاسر الطلابية بالإدارة العامهلرعاية الشباب بملاعب الجامعة فى موعد اقصاه يوم الخميس الموافق ٢٢ من ابريل مع احضاركارنية الكلية و البطاقة الشخصية .