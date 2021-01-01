هل إجراء تحليل دم في نهار رمضان يبطل الصوم ؟ .. لجنة الفتوى تجيب

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قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال تم أخذ عينة من دم الصائم في نهار رمضان، سواء كان الغرض إجراء تحليل دم لكشف مرض ما أو حتى على سبيل التبرع بالدم، فلا شيء في ذلك، وهذا لا يُفسد الصيام.







وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل إجراء الصائم تحليل دم أو التبرع بالدم في نهار رمضان يُفطر؟»، أن أخذ عينة من الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان، لا يُفطر الصائم.

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يُشار إلى أن أخذ عينة دم لتحليلها لا يفسد الصيام، لأن الوريد ليس من المنافذ الثلاثة المفتوحة الطبيعية «الفم والأنف إذا وصل إلى الفم وفتحة الشرج».هل يجوز للصائم التبرع بالدمسؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».وقال « الأزهر للفتوى» في إجابته: إنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم في نهار رمضان إذا لم يؤثر ذلك على صحته، بل يُندب إذا احتاج إليه إنسان آخر، ولا أثر لهذا على صحة صومه.وأوضح مركز الأزهر أن بعض الفقهاء قاس ذلك على الحجامة لعلة خروج الدم في كليهما، مؤكدًا: المُفتى به أن التبرع بالدمِ لا يفطر به الصائم.هل دهان المراهم والكريمات للصائم تفسد الصومقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى الكثير بأن وضع المراهم أو الكريمات على الجلد يفطر ولكن هذا خاطئ، لأن الشيء الذي يبطل الصوم هو الذي يدخل من منفذ معتاد كالفم والأنف وفتحة الشرج.جاء ذلك خلال لقائه بـ"دقيقة فقهية" فى إجابته على سؤال «هل استخدام المراهم والكريمات على سطح الجلد يبطل الصوم؟»، مضيفاً أن الشخص الذي يضع المراهم والكريمات على سطح الجلد لا يبطل صومه، حتى ولو دخلت هذه الكريمات أو المراهم من خلال المسام فى الجلد إلى الجسم، حيث أنها لم تدخل من منفذ معتاد لذلك لا يعتد بها بمعنى أنها لا تفطر فيجوز وضع المراهم وغيرها على سطح الجلد فى نهار رمضان.