لو عروسة وبتجهزى.. اعرفى مميزات وعيوب أنواع الحلل المختلفة



مميزات وعيوب أنواع الحلل المختلفة مميزات وعيوب أنواع الحلل المختلفة

لأن أواني الطهي المختلفة شيء أساسي في مطبخك، عليك اختيارها بتأني وحرص، وتحتار البنات عند تجهيز بيت الزوجية بشأن اختيار نوع الحلل الصحية في الاستخدام، وجودتها وخامتها المستخدمة. ولكى تتمكنى من اتخاذ القرار الصحيح عليك أن تتعرفى على مميزات وعيوب كل نوع من أنواع الحلل قبل اتخاذ قرارك. وهو ما نتعرف عليه فى التقرير التالى مع الشيف كارول الأمير.



تقول الشيف كارول الأمير، إن لأواني الطهي أنواعا عديدة أكثرها انتشارا، الألومنيوم والتيفال وهم الأكثر شعبية واستخداما بين الناس، وتابعت كارول أن الحلل الألومنيوم، من أكثر الحلل تفاعلا مع الطعام، مما يجعله يسبب ضررا شديدا لمن يتناول الطعام، وصعوبة التنظيف، كما تنصح من هم ليس لديهم سوى هذا النوع، بنقل الطعام في حلة أخرى إذا اضطرت للطبخ بها، ويفضل أن تنقله في علب زجاجية، أو حلل نوع أخر.



"التيفال"

أما الحلل التيفال، فتعتبر الأكثر انتشارا بعد الألومنيوم، ولا يكاد يخلو منها أي منزل تقريبًا وذلك يعود الي سهولة تنظيفها لاحتوائها على مادة ضد التصاق الطعام، كما أنها صحية، ولكن يحظر استخدام أدوات التوزيع المعدنية بها حتى لا تخدش، فينصح باستخدام أدوات خشب أو سيلكون، ويفضل تنظيفها بشيء ناعم.

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"الاستانلس"أما الحلل الاستانلس ستيل فهى من أكثر الأنواع المعروفة في الطهي، لأنها عملية وصحية، كما انها مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ مثل الحديد، والكروم، والنيكل، وتتميز بالصلابة وتستطيعين تركها مدة طويلة على النار، ويحفر على خلفيتها أرقام، لتميز خفتها عن ثقلها حسب الحجم، ويميزها أيضا سهولة تنظيفها عن طريق استخدام أداة ناعمة ايضا.​"الفخار"وتقول الشيف إن الحلل الفخار إحدى أنواع الحلل ثقيلة الوزن، فهي تحتفظ بدرجة الحرارة مدة طويلة، بعد غلق النار اسفلها، كما انها صحية جدا، ولكنها غير عملية في المنزل، يمكن شراء واحدة فقط لاستخدامات محددة.​"البيركس"أما البيركس فيفضل استخدامها في الفرن فقط، وليس في شكل حلل للطهي.​"الجرانيت"وعن الفرق بين الحلل الجرانيت والسراميك، تقول الشيف "الجرانيت فيها طبقة الومنيوم، وعليها طبقة بورسلين ومينا، أما السراميك قاعدتها ألومنيوم وتغطي بطبقة سراميك فقط، ولذلك يصعب تفاعلهم مع الطعام"، وأضافت: هناك إقبال كبير على الحل الجرانيت رغم غلاء اسعارها، وذلك لجمال اشكالها، وزهاء الوانها، وأنها تعد أكثر الأواني الصحية، كما انها تحتوي على مادة مقاومة لالتصاق الطعام، ولكن ينصح بتنظيفها بحرص للحفاظ عليها وقت أطول."السيراميك"اما الحلل السراميك فهي تتشابه بشكل كلي مع الجرانيت، في وجود مادة تقاوم التصاق الطعام، وأنها صحية ويجب تنظيفها بحرص، كما انها تحتوي على ميزة توزيع الحرارة بشكل صحيح مما يساعد على سرعة طهي الطعام، وتقليل استخدام المواد الدهنية.حيلة لتوفير النفقاتولتوفير النفقات عند التجهيز للزواج تقول الشيف كارول الأمير: " مش شرط تجيبي طقم كامل سراميك او جرانيت، ممكن تجيبي حلة أو اثنين، ومقلاه لاستخدامك اليومي فقط، وفي حالة العزومات تقدري تستخدمي باقي أنواع الحلل"، وانصحك متشتريش الومنيوم خالص".وأكدت أن لكل تلك الأنواع المذكورة صلاحية، فقالت " مينفعش تستخدمي الحلة لو قشرت، كل ما تحافظي عليها كل ما يطول عمرها معاكي".