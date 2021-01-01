زهقت من اللحمة والفراخ.. افطر فول بالسمن البلدي والثوم

فول بالسمن البلدي والثوم
يقدم الشيف عماد الخشت طريقة عمل فول بالسمنة البلدي والثوم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ وسريع لعشاق الفول.
مقادير فول بالسمن البلدي والثوم
فول مدمس
سمن بلدي
ثوم مفروم
ملح وفلفل
بابريكا
شطة
كمون
كزبرة جافة
طريقة تحضير فول بالسمن البلدي والثوم
* تسخن السمنة على النار ثم يضاف الثوم ونقلب
* يضاف الفول والتوابل ونقلب
* يترك على نار هادئة مع إضافة الماء إذا لزم الأمر
* يقدح السمن ويضاف على الوجه
فوائد الفول المدمس
وقدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
فوائد الفول المدمس
وجاءت أهم فوائد الفول المدمس كالتالي:
- حل مشكلة الإمساك.
- جيد لمرضى السكر.
- جيد لمرضى نقص الحديد.
- يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.
- يقاوم التعب ويمنح الطاقة.
- يساهم في تعزيز مناعة الجسم.
- وجبة صحية مناسبة للرياضيين.
- وجبة صحية لمتبعي الحميات.
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