فى لمح البصر.. حيل للتخلص من الحموضة ومشاكل الهضم



للتخلص من الحموضة ومشاكل الهضم للتخلص من الحموضة ومشاكل الهضم

حيل سريعه تخلصك من الحموضة فى رمضان وإراحة الجهاز الهضمى إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث



اللبن

يعمل حمض اللاكتيك في اللبن الرايب على محاربة الحموضة ويعطي تأثيرًا مهدئًا و يساعد كوب من اللبن المغطى بالكزبرة على تخفيف أعراض الحموضة على الفور.



الزنجبيل:

يساعد مضغ الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها كما أنه يساعد على الهضم.

الموز:

استهلاك الموز يحارب الحموضة ويخفف من حرقة المعدة.

حليب بارد:

شرب كوب من الحليب البارد يخفف الحموضة على الفور.

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صودا الخبز:إن تناولت نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ممزوجة مع نصف كوب من الماء تريحك سريعًا من الحموضة وحرقة المعدة.كركم:إضافة الكركم إلى النظام الغذائي يخفف من الحموضة وعسر الهضمحيل سريعةبالإضافة إلى ما سبق ، يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة على منع الحموضة ومنها.-حافظ على نشاطك وانخرط في أي نوع من التمارين ، سواء كانت السباحة أو ركوب الدراجات أو الرقص أو أي من رياضتك المفضلة-تناول وجبات أصغر ، من 4 إلى 5 مرات في اليوم-تناول العشاء مبكرًا ، قبل ساعتين على الأقل من النوم على السرير-لا تفرط في تناول الطعام وتمضغه جيدًا أثناء الأكللا تستلقي مباشرة بعد الوجبةافقد الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنةارفع رأس السرير أثناء الاستلقاءتجنب التدخين