في 5 خطوات سهلة.. طريقة عمل التمر هندي الخام



طريقة عمل التمر هندي الخام طريقة عمل التمر هندي الخام

تعتبر طريقة عمل التمر هندي الخام من أكثر الوصفات شهرة في رمضان، حيث يمكن تقديمها وتحضيرها بسهولة في المنزل، دون شراء بودرة التمر هندى الجاهز، أو حتى التكلف في شراء عصير التمر هندي من المحلات.







وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل التمر هندي الخام في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة، وهي أيضا صحية للأطفال وللكبار بعيدا عن استخدام المواد الحافظة، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل التمر هندي الخام.

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طريقة عمل التمر هندي الخاممقادير طريقة عمل التمر هندي الخامكوب من التمر الهندي8 أكواب من الماءكمية من السكر حسب الرغبةملعقة كبيرة من ماء الوردطريقة عمل التمر هندي الخام :1- يتم نقع التمر الهندي في الماء لمدة ساعة.2- نضعه على النار مع الماء ونتركه حتى الغليان.3- نتركه حتى يبرد تماماً ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات.4- يتم تصفيته بالمصفاة ويعصر بشكل جيد حتى نتخلص من الشوائب الموجودة به والبذور.5- يضاف إليه ماء الورد ويحلى بالسكر، ويقدم في الكاسات ويضاف إليه مكعبات الثلج.