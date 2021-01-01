في 5 خطوات سهلة.. طريقة عمل التمر هندي الخام

تعتبر طريقة عمل التمر هندي الخام من أكثر الوصفات شهرة في رمضان، حيث يمكن تقديمها وتحضيرها بسهولة في المنزل، دون شراء بودرة التمر هندى الجاهز، أو حتى التكلف في شراء عصير التمر هندي من المحلات.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل التمر هندي الخام في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة، وهي أيضا صحية للأطفال وللكبار بعيدا عن استخدام المواد الحافظة، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل التمر هندي الخام.
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