5 طرق طبيعية للحصول على شعر كثيف



للحصول على شعر كثيف للحصول على شعر كثيف

هناك الآلاف من المنتجات في السوق ولكن لا يوجد أي منها فعال. إنهم يمنحوننا إرضاءً مؤقتًا وليس حلاً دائمًا. لذلك ، إذا كنتي ترغبين في الحصول على نتائج طويلة الأجل ، جربي العلاجات المنزلية، واتبعي طرق طبيعية للحصول على شعر كثيف وفقا لما نشره موقع هيلثي.





اتبعي النصائح التالية لزيادة سمك الشعر بطريقة طبيعية.



1. اغسل الشعر بعناية



تجنبي غسل شعرك يوميًا لأن هناك اعتقاد خاطئ بأن غسل الشعر يوميًا يحافظ على خلوه من الأوساخ. قد يؤدي غسل شعرك يوميًا إلى جفافه مما يؤدي إلى تساقطه.



2. استخدم الصبار



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الصبار هو العلاج الطبيعي للشعر. في العصور القديمة ، كان الألوة فيرا يعتبر الخيار الأول للحفاظ على صحتهم وخلوها من الفوران. يوفر هذا أيضًا تغذية كاملة للشعر ويحافظ على رطوبته.3. تقليم الشعر على فتراتمنتظمةتشذيب الشعر على فترات منتظمةيعد قص الشعر بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على كثافة الشعر وحجمه. عندما ينمو الشعر ، يكون لديهم أطراف متقصفة وأجزاء متضررة ، وهذا بدوره يعيق نمو الشعر. تعمل إزالة الأطراف المتقصفة على تعزيز نمو الشعر وتسهيل حجم الشعر أيضًا.4. ضع البيض على الشعرالبيض غني جدًا بالبروتينات والمعادن اللازمة لنمو الشعر بالشكل الصحيح. يحتوي الشعر على خلايا ميتة تحتوي على بروتين الكيراتين الذي يصنع حوالي 75٪ من الشعر ، وبالتالي يساعد بروتين البيض في تغذية الشعر.5. استخدم بذور الحلبةاستخدام بذور الحلبةبذور الحلبة غنية جدًا بفيتامين سي الذي يفيد في تجديد جفاف الشعر وإعطاء حجم أكبر لشعرك. تحتوي البذور على بروتينات تمنع تساقط الشعر.