

الضرائب العقارية تبدأ حصر الإقرارات والمباني فى عموم مصر الضرائب العقارية تبدأ حصر الإقرارات والمباني فى عموم مصر

بدأت مصلحة الضرائب العقارية حصر الإقرارات الضريبية المقدمة في جميع المأموريات والمناطق والمديريات بالمحافظات المختلفة، حتى نهاية موعد تقديمها آخر مارس الماضى ممن يمتلكون العقارات أوينتفعون بها أو يستغلونها.



صرح بذلك أنور فوزى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأشار لـ«المصرى اليوم» اليوم- الثلاثاء- إلى اهتمام الدولة الكبير بالضرائب العقارية خلال الفترة الراهنة على كافة المستويات. ولفت إلى تكليف وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعزيز عمليات التطوير والرقمنة للمصلحة ومأمورياتها ومديرياتها بالقاهرة والمحافظات.



وكان من المقرر نهاية موعد تقديم اقرارات الضريبة العقارية وفقا للقانون آخر ديسمبرالماضى، إلا أن وزيرالمالية قررتمديد الموعد حتى نهاية مارس الماضى تيسيرا للمسجلين.

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وحسب رئيس المصلحة بدأت عمليات الحصرالعام الجديدة للثروة العقارية في عموم مصر بواسطة اللجان المختصة التابعة للمصلحة، ومن المقرران تنتهى نهاية العام الحالى 2021، تمهيدا لبدء العمل بها 2022 .وحول وجود احصائيات بخصوص حصر لللثروة العقارية في مصر، قال أنور فوزى ان عدد العقارات الخاضعة للضريبة يدورحول 32 مليون عقارخاضع للضريبة في مصر، ولا يشمل المبانى تحت الإنشاء والتشطيب.وتضمنت الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أومن كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.وحول تمديد الإعفاءات الممنوحة للمسجلين بسبب«كورونا»، قال رئيس المصلحة إن هناك الية معمول بها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرارللإعفاء من الضريبة العقارية متضمنا مدته ونسبته وفقا لجائحة كورونا للمتضررين، وصدرقرارين في هذا الشأن لقطاعى السياحة والطيران لمدة سنة كاملة حتى الان اعفاء كامل.