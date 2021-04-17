

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-4-2021 أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-4-2021

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-4-2021 تباينا طفيفا على مستوى البنوك العاملة في مصر، ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة



وسجل سعر الدولار البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وفي بنك عودة وصل سعر الدولار إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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