

مياه المنيا:مليون و٨٠٠ألف جنيه لتحسين خدمات الصرف الصحى بقرية البهنسا مياه المنيا:مليون و٨٠٠ألف جنيه لتحسين خدمات الصرف الصحى بقرية البهنسا

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية الالتزام بخطط الاحلال والتجديد للمحطات والشبكات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى "البهنسا ٢" ببنى مزار، بتكلفة بلغت نحو مليون و٨٠٠ ألف جنيه لتصل طاقة المحطة إلى ٢٥٢متر مكعب فى الساعة تخدم أهالى قرية البهنسا.

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وأضاف أن مركز بنى مزار يخدم بعدد ٩ محطات رفع، وهى: " ٤محطات رفع بمدينة بنى مزار بالإضافة إلى ٥ محطات رفع بقرى القيس١، ابوجرج١، طمبو١، البهنسا ١، والبهنسا ٢



