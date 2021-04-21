أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-4-2021

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 21-4-2021

ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، عقب ارتفاع بقيمة 5 جنيهات في مصر بختام تداولات أمس، وذلك مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب، والذى يسجل 1780 دولارا للأونصة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في مصر مسجلا 778 جنيها للجرام.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 778 جنيها.

عيار 24 سعره 899.25 جنيه.

عيار 18 سعر 666.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6224 جنيها.
أونصة الذهب 17780 دولارا.



وكانت الأسهم الأوروبية هبطت حوالى 2% أمس الثلاثاء 20 أبريل بعد بلوغها مستويات مرتفعة غير مسبوقة في الجلسة السابقة، إذ ضغطت أسهم شركات صناعة التبغ على بورصة لندن وتراجعت مؤشرات كثيرة في المنطقة عن مستوياتها المرتفعة السابقة على الجائحة بحسب رويترز.

كما تراجعت الأسهم الأمريكية لثاني جلسة على التوالى أمس الثلاثاء 20 أبريل مع تضرر أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من قفزة عالمية فى الإصابات بفيروس كورونا وتوخي المستثمرين الحذر بشأن أرباح فلكية، فيما يبدو أعلنتها بنوك أمريكية كبرى الأسبوع الماضى، وهو ما رفع الطلب نسبيًا على الذهب.

المصدر: اليوم السابع

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