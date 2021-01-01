

عز العرب تفوز بجائزة التطور وتعيين محمد أبو النور مديرًا عامًا لأستون مارتن عز العرب تفوز بجائزة التطور وتعيين محمد أبو النور مديرًا عامًا لأستون مارتن

نجحت مجموعة عز العرب في الفوز بجائزة التطور البارز لأستون مارتن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2020، حيث حققت الشركة نجاحات كبيرة في خدمة عشاق العلامة التجارية الفاخرة في مصر، مما أهلها للفوز بتلك الجائزة.



ومن جانبه قال السيد/ دان بالمر المدير الإقليمي لأستون مارتن المملكة المتحدة، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نود أن نشكر مجموعة عز العرب للسيارات، وفريق أستون مارتن في مصر على ما قدموه من دعم للعلامة التجارية العريقة، وتفانيهم في العمل، وتقديم خدمات مميزة، على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشها العالم أجمع خلال عام 2020، بسبب جائحة كوفيد – 19، ونحن فخورين بما حققوه من نجاحات أهلتهم عن جدارة للفوز بجائزة التطور البارز لأستون مارتن بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2020”

وعلى ذات الصعيد أعرب السيد المهندس/ هشام عز العرب – رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات عن فرحته بالفوز بهذه الجائزة وقال: “فخور بفوزنا بتلك الجائزة، والتي جاءت نتاج جهد مضني من فريق العمل بأكمله، فعلى الرغم من الظروف الإستثنائية التي أثرت في العالم بأسره، إلا أن فريقنا أستطاع أن يثبت ريادتنا وتميزنا، ومع كل جائزة نحصدها نعلم أن حجم مسئولياتنا تجاه العلامات التجارية الفاخرة والعريقة التي نمثلها في مصر يزداد ويتعظم، فالصعوبة ليست في الوصول للقمة ولكنه حجم الجهد الذي يبذل للحفاظ عليها.”



ففي بداية عام 2020، قامت مجموعة عز العرب للسيارات بتعيين السيد المهندس/ محمد أبو النور مديرًا عامًا لأستون مارتن، وهي الخطوة التي تأتي لتعزيز إستراتيجية الشركة، ولترتيب وتخطيط حجم المبيعات السنوية والخدمات، وتطوير مفاهيم العمل داخل السوق المصرية، والتحكم في تنفيذ مفاهيم “أستون مارتن”.

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وقد علق السيد المهندس/ هشام عز العرب – رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب على ذلك قائلاً: “إننا سعداء وفخورون بتولي محمد أبو النور إدارة فريقنا لأستون مارتن، لتعزيز رؤيتنا لما تستحقه العلامة التجارية الفاخرة من نجاحات بالسوق المصري، وللعمل على تطوير ما نقدمه من خدمات لعشاق العلامة التجارية العريقة في مصر، فتواجد أبو النور سيمثل إضافة كبيرة لرؤية عزب العرب في تطوير مفاهيم السوق المصرية، والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الشركة بنمو مبيعات أستون مارتن في مصر خلال العام الجاري، لاسيما أن الشركة تراهن على زيادة حجم مبيعاتها في السوق المصري، بالتزامن مع طرح أحدث الطرازات.”وجدير بالذكر أن محمد أبو النور يمتلك خبرة كبيرة متميزة في قطاع السيارات تمتد لأكثر من 20 عام ، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية بعدد من شركات تصنيع وتوزيع السيارات في مصر. كما يتمتع بخبرة متنوعة لمختلف ماركات السيارات العالمية سواء أوروبية أو أمريكية أو شرق أسيوية.بدأ محمد أبو النور مسيرته المهنية مع علامة جاجوار البريطانية الفاخرة، ثم أنتقل إلى دايملر كرايسلر وفولفو وبعدها أنضم إلى فريق عمل مجموعة شركات أبو الفتوح للسيارات.وفي عام 2014 بدأ العمل مع علامة مرسيدس-بنز الألمانية ليصبح مدير عام لإحدى شركات توزيع مرسيدس-بنز في مصر.ويحظى أبو النور بسجل حافل من النجاحات في تحقيق النمو وإجراء التغييرات الإيجابية في الشركات التي تولى الإشراف عليها، وهو ما يسعى إلى تحقيقه في أستون مارتن مصر مع مجموعة عز العرب، والتي تتمتع بمكانة مرموقة في السوق المصري.كما حصل أبو النور على العديد من الجوائز وشهادات التقدير خلال مسيرتة المهنية إنتهاءا بجائزة التطور البارز لأستون مارتن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن عام 2020.وعلى صعيد متصل أعرب مهندس محمد أبو النور عن سعادته لإنضمامه لمجموعة عز العرب والتي تعد من أعرق الشركات العاملة بالسوق المصري منذ 1975.والتي نجحت على مدار أكثر من 46 عاما في تكوين شبكة واسعة من الشركات التابعة لها التي تعمل في كل ما يتعلق بقطاع السيارات من خدمات التوزيع وخدمات البيع (الجديد والمستعمل) الى جانب خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والخدمات التمويلية.