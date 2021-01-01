

رائد فضاء روسي: العمل مستمر لإصلاح المشكلات في المحطة الفضائية رائد فضاء روسي: العمل مستمر لإصلاح المشكلات في المحطة الفضائية

أعلن رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، الذي عاد من المحطة الفضائية الدولية مؤخرا أن الرواد المتواجدين على متن المحطة مستمرون في إصلاح التصدعات الصغيرة في وحدة "زفيزدا".



وفي مقابلة صحفية أجراها مع قناة "روسيا 24" مؤخرا قال ريجيكوف: "انخفضت معدلات نقص الهواء على متن المحطة الفضائية، لكن أسباب تسربه لم تتم معالجتها بشكل كامل بعد، لذا سيستمر الرواد المتواجدون هناك بمعالجات التصدعات الصغيرة المسؤولة عن ذلك".



وأضاف "لقد تسلم الرواد المتواجدون على المحطة معدات تساعدهم على اكتشاف الأماكن المحتملة لتسرب وتحديد مواقعها بدقة، في السابق اضطر الرواد لاستخدام ما كان يتوفر لديهم من أشياء لاكتشاف أماكن التسرب إذ استعملوا الخيوط وكرات الرغوة للاستدلال على حركة الهواء داخل حجرات المحطة بعد إغلاقها".

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وكان رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، قد أجريا في مارس الفائت أعمال صيانة وترميم لهيكل وحدة "زفيزدا" في المحطة الفضائية الدولية، وأثناء الأعمال اكتشفا أحد الصدوع في الهيكل وبعض الأماكن التي من الممكن أنها تتسبب بتسرب الهواء هناك.ومؤخرا صرح ريجيكوف بأن نسبة تسرب الهواء في الوحدة المذكورة انخفضت إلى الثلث بعد إصلاح الصدوع الصغيرة التي اكتشفت في هيكل الوحدة.