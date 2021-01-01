أعلن رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، الذي عاد من المحطة الفضائية الدولية مؤخرا أن الرواد المتواجدين على متن المحطة مستمرون في إصلاح التصدعات الصغيرة في وحدة "زفيزدا".
وفي مقابلة صحفية أجراها مع قناة "روسيا 24" مؤخرا قال ريجيكوف: "انخفضت معدلات نقص الهواء على متن المحطة الفضائية، لكن أسباب تسربه لم تتم معالجتها بشكل كامل بعد، لذا سيستمر الرواد المتواجدون هناك بمعالجات التصدعات الصغيرة المسؤولة عن ذلك".
وأضاف "لقد تسلم الرواد المتواجدون على المحطة معدات تساعدهم على اكتشاف الأماكن المحتملة لتسرب وتحديد مواقعها بدقة، في السابق اضطر الرواد لاستخدام ما كان يتوفر لديهم من أشياء لاكتشاف أماكن التسرب إذ استعملوا الخيوط وكرات الرغوة للاستدلال على حركة الهواء داخل حجرات المحطة بعد إغلاقها".
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التعليقات على رائد فضاء روسي: العمل مستمر لإصلاح المشكلات في المحطة الفضائية
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