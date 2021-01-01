

6 نصائح لصيام آمن في رمضان لمرضى السكر 6 نصائح لصيام آمن في رمضان لمرضى السكر

6 نصائح لصيام آمن في رمضان لمرضى السكر، والذي أصبح منتشرًا بين كل الأعمار السنية، ويصاب به الجسم عند عجز غدة البنكرياس عن إنتاج الكمية الكافية من الإنسولين، ولأن مريض السكر يتساءل دائمًا ما إذا كان بإمكانه صيام رمضان، أم أن الأمر سيكون مشقة عليه، لهذا يجب المتابعة مع الطبيب الخاص بك قبل البدء بالصيام، واتباع النصائح التي تقدمها لك لهلوبة في السطور التالية لصيام صحي وآمن.



فوائد ممارسة الرياضة لمرضى السكر



6 نصائح لصيام آمن في رمضان لمرضى السكر:

1- متابعة قياس نسبة السكر في الدم:



يجب متابعة قياس نسبة السكر في الدم بشكل يومي، خصوصًا في أول أيام شهر رمضان، وبعد الساعة 2 ظهرًا، لأنه إذا كانت نسبة السكر غير معتدلة يمكننا التصرف سريعًا لأخذ الإجراءات اللازمة.

قد يعجبك أيضا...

2- البدء بتناول السكريات على وجبة الإفطار:يفضل أن نبدأ وجبة الإفطار بالمواد التي تحتوي على السكريات، لكي نعوض نسبة السكر التي فقدها الجسم خلال ساعات الصيام، كما يفضل أن يحتوي الإفطار على اللحوم أو الأسماك وكميات قليلة جدًا من الدهون.3- تأخير وجبة السحور:من الأفضل تأخير وجبة السحور وجعلها قبل أذان الفجر بوقت قصير، وتناول الفواكه لكي تمنح الجسم السكر الذي يحتاجه، كما يجب أن تعتمد وجبة السحور على الحبوب الكاملة من الكربوهيدرات والبروتين التي تبطئ عملية الهضم، ولكي نشعر بالشبع وامتلاء المعدة أطول فترة ممكنة.4- الإكثار من شرب السوائل:تعد السوائل مفيدة جدًا في ترطيب الجسم، لهذا يجب على مريض السكر شرب كمية كبيرة من السوائل بين الإفطار والسحور.5- تقليل النشاط البدني خلال الصيام:مريض السكر ليس مطلوبًا منه بذل مجهود في الصيام، لأن جسمه مرهقًا من قلة الغذاء، ولكن بعد الإفطار يمكنه ممارسة نشاطاته بشكل عادي.