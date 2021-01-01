

سفرتك في رمضان.. شيش طاووق وبيتزا سفرتك في رمضان.. شيش طاووق وبيتزا

سفرتك في رمضان، شيش طاووق وبيتزا، حيث تحرص لهلوبة على مساعدتك في التغلب على حيرة تحضير أصناف جديدة من الأطعمة والحلويات كل يوم طوال رمضان، كما تشتمل اقتراحاتنا على وجبة السحور أيضًا، واليوم نقدم لكِ لسفرة رمضان طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة رائعة على الإفطار، وبيتزا على السحور، أما الحلويات فنقدم لكِ طريقة عمل البسبوسة.



سفرتك في رمضان لازانيا باللحمة المفرومة وبسبوسة التمر



الإفطار شيش طاووق:

قد يعجبك أيضا...

المقادير:- نصف كيلو أوراك دجاج مخلية ومقطعة مكعبات.ـ علبة زبادي.ـ زيت.ـ طماطم مكعبات.ـ بصل مفروم.ـ فلفل ألوان مقطع شرائح.ـ مستردة.ـ ثوم مفروم.ـ ملح.ـ فلفل أسود.طريقة التحضير:ـ في مقلاة على النار، ضعي الزيت حتى يسخن، ثم أضيفي البصل المفروم والفلفل.ـ قلبي البصل والفلفل حتى يأخذ البصل اللون الذهبي.ـ في وعاء مناسب، اخلطي الدجاج الشيش طاووق مع الزبادي والمستردة والفلفل والملح والثوم المفروم وقلبيهم جيدًا.ـ ضعي خليط الدجاج في المقلاة، وقلبيها مع البصل والفلفل، ثم أضيفي الطماطم، واتركي الخليط على النار حتى ينضج، وبالهنا والشفا.الحلو بسبوسة:المقادير:- 2 كوب سميد.ـ ½ كوب دقيق.ـ ½ كوب سمن.ـ كوب زبادي.- ½ كوب سكر.- 2 ملعقة سمن للوجه.ـ فول سوداني.ـ ملعقة صغيرة بكينج بودر.طريقة التحضير:- لعمل البسبوسة، نقوم بخلط السميد والدقيق والسمن والزبادي والسكر والبيكنج بودر في وعاء مناسب.- نضع الخليط في صينية مدهونة بالسمن، ونزين الوجه بالفول السوداني.- ندخل الصينية في الفرن حتى النضج، وتسقى بالشربات الدافىء المذاب مع السمن.طريقة عمل بيتزا الخبز السريعة في دقائقالسحور بيتزا:مقادير عجينة البيتزا:- 4 أكواب من الدقيق.- 1 ½ كوب ماء.- ¼ كوب زيت.- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.- ملعقة كبيرة خميرة.- ملعقة صغيرة سكر بودرة.- ملعقة صغيرة ملح.طريقة التحضير:- نقوم بخلط جميع المقادير الجافة مع بعضها، ثم نضيف الزيت حتى يتماسك الخليط.- نضيف الماء بالتدريج على العجينة حتى تصبح مرنة، ثم تترك 60 دقيقة حتى تختمر.- بعد الاختمار يمكن أن نفرد العجينة على صينية مدهونة بالزيت أو السمن، وإضافة المكونات المرغوب فيها من صوص بيتزا وجبن وإضافات أخرى ووضعها في الفرن بعد تسخينه مسبقًا، لمدة بين 15 – 20 دقيقة.