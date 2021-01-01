

4 نصائح لفقدان الوزن بعد سن الأربعين.. "النوم وتقليل السكريات الأبرز" 4 نصائح لفقدان الوزن بعد سن الأربعين.. "النوم وتقليل السكريات الأبرز"

بعد تجاوز سن الأربعين، يزيد جسمنا عادة من فرص زيادة الوزن، خاصة حول البطن حيث يتم تخزين الدهون بسهولة، والأسباب الرئيسية لذلك هي تغير الهرمونات في الجسم، وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي وفقدان العضلات.



قد يكون فقدان الوزن بعد سن الأربعين أمرًا صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا، فقط ضعى في اعتبارك أنه في سن الأربعين، يمكن أن تختلف طرق إنقاص الوزن بشكل كبير، وفى التقرير التالى يوضح موقع "atarman" بعض النصائح لفقدان الوزن بعد سن الأربعين:



1- قللى من تناول الكربوهيدرات ولكن لا تتوقفى:

إنها خرافة شائعة مفادها أنه لفقدان الوزن يجب أن تتضورى جوعاً وتتوقفين عن تناول الكربوهيدرات، لا تفعلى ذلك ابدا، لأن الكربوهيدرات هي وقود الجسم، وكل مصادره الغذائية مثل الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والبطاطس غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

قد يعجبك أيضا...

ويمكن أن يؤدي التقليل المفرط من تناول الكربوهيدرات إلى حرمان جسمك من العناصر الغذائية المهمة التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل الإمساك والتعب وتقلب المزاج وما إلى ذلك.ولكن بعد سن الأربعين، تنخفض متطلباتك اليومية من الكربوهيدرات، لذلك فمن المنطقي أن تتناولى كربوهيدرات لتعويض ذلك.2- تحققى من مستوى التوتر لديك:يمكن أن يتسبب الإجهاد في ارتفاع مستوى هرمون يسمى الكورتيزول في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة الشهية، كلما أكلت أكثر، كلما تم تخزين المزيد من الدهون في البطن وحولها.لذلك، يمكن أن يكون الإجهاد أيضًا سببًا لزيادة الوزن، لهذا السبب ابدأى في ممارسة اليوجا والتأمل، لن يمنحك ذلك راحة البال فحسب، بل سيساعدك أيضًا في إدارة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكري والحالات النفسية.3- تجنبى السكر والمشروبات المحلاة:قللى من تناول المشروبات المحلاة بالسكر بعد تجاوز سن الـ 40 لأن المشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا والشاي الحلو وعصائر الفاكهة الاصطناعية تحتوي على الفركتوز السائل الذي يمكن أن يزيد الوزن ودهون البطن.هذا هو السبب في أن الحد من تناول المشروبات الباردة والعصير الاصطناعي بعد سن الأربعين سيكون مفيدًا، وإذا أمكن، قللى من كمية السكر في الشاي والقهوة أيضًا.4- اعتني بالنوم أيضًا:النوم هو أيضًا عامل مهم في إنقاص الوزن، فكثير من الناس لا يعرفون أهمية النوم العميق، مع تقدمنا ​​في السن، تزيد التزامات العمل والأسرة من مستويات التوتر لدينا، وبالتالي نتعلم أن نضر بجودة نومنا.فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الشخص الذي ينام أقل لديه إفراز أعلى للهرمونات مع مزيد من الجوع، مما يؤدى عادة إلى إفراط الجسم في تناول الطعام، كما وجد أن النوم الجيد يحرق كمية جيدة من السعرات الحرارية.بصرف النظر عن هذا، بسبب قلة النوم، قد نضطر إلى بذل الكثير من الجهد لأداء المهام اليومية بشكل صحيح وفي مثل هذه الحالة، سيكون الجهد الإضافي لفقدان الوزن بعيدًا، لذلك، نوصيك بمحاولة الحصول على نوم جيد كل ليلة، بغض النظر عن نمط حياتك وجدولك الزمني المزدحم.