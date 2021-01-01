أوقعت قرعة منافسات مرحلة المجموعات لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"، التي جرت اليوم الأربعاء، ممثلي الكرة العربية في مواجهات صعبة.
ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الأرجنتين وإسبانيا بالإضافة إلى أستراليا.
أما المنتخب السعودي فسيواجه كل من البرازيل وألمانيا بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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التعليقات على قرعة أولمبياد طوكيو.. مواجهات صعبة لممثلي الكرة العربية
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