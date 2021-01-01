قرعة أولمبياد طوكيو.. مواجهات صعبة لممثلي الكرة العربية

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قرعة أولمبياد طوكيو

أوقعت قرعة منافسات مرحلة المجموعات لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"، التي جرت اليوم الأربعاء، ممثلي الكرة العربية في مواجهات صعبة.

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الأرجنتين وإسبانيا بالإضافة إلى أستراليا.

أما المنتخب السعودي فسيواجه كل من البرازيل وألمانيا بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وضمت المجموعة الأولى أصحاب الأرض "مضيف البطولة" منتخب اليابان رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا.

فيما جاء في المجموعة الثانية نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا.

جدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا الأمر الذي حال دون إقامة الفعاليات.

المصدر: RT

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